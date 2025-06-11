https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html

СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока

СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T00:51:00+03:00

2025-06-11T00:51:00+03:00

2025-06-11T00:52:00+03:00

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926314_0:157:3243:1981_1920x0_80_0_0_ad5ece4b9e606379002e6e0f0d91ca18.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания наказания, сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда. "У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание", - отметило СМИ. Юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин сообщил РИА Новости, что Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, но решение зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос -Айрес.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html

https://ria.ru/20250610/kirshner-2022139325.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)