https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T00:51:00+03:00
2025-06-11T00:51:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания наказания, сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда. "У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание", - отметило СМИ. Юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин сообщил РИА Новости, что Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, но решение зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос -Айрес.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
TN: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока