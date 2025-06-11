Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 11.06.2025 (обновлено: 00:52 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T00:51:00+03:00
2025-06-11T00:52:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926314_0:157:3243:1981_1920x0_80_0_0_ad5ece4b9e606379002e6e0f0d91ca18.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания наказания, сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда. "У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание", - отметило СМИ. Юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин сообщил РИА Новости, что Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, но решение зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос -Айрес.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html
https://ria.ru/20250610/kirshner-2022139325.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926314_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_fa8ef7a494e6b9d62fe356a7cba2d43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока

TN: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока

© AP Photo / Natacha PisarenkoКристина Киршнер
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кристина Киршнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная к шести годам по делу о коррупции, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания наказания, сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда.
"У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание", - отметило СМИ.
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома
00:37
Юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин сообщил РИА Новости, что Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, но решение зависит от судей.
Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции.
Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос -Айрес.
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению
Вчера, 23:27
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала