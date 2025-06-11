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Тайный роман и поздний ребенок: личная драма Светланы Хоркиной - РИА Новости, 11.06.2025
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19:02 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/khorkina-2022086182.html
Тайный роман и поздний ребенок: личная драма Светланы Хоркиной
Тайный роман и поздний ребенок: личная драма Светланы Хоркиной - РИА Новости, 11.06.2025
Тайный роман и поздний ребенок: личная драма Светланы Хоркиной
Выдающаяся гимнастка Светлана Хоркина дважды становилась олимпийской чемпионкой и девять раз чемпионкой мира, неофициально ее называли "королевой брусьев" и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:02:00+03:00
2025-06-11T19:02:00+03:00
спорт
лос-анджелес
америка
вера глаголева
светлана хоркина
олимпийские игры
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выдающаяся гимнастка Светлана Хоркина дважды становилась олимпийской чемпионкой и девять раз чемпионкой мира, неофициально ее называли "королевой брусьев" и секс-символом российского спорта. Несмотря на выдающиеся спортивные достижения и карьерные успехи, семейное счастье долгое время ускользало от Светланы.Стала чемпионкой вопреки скептикамСветлану отдали на секцию гимнастики, когда ей еще не было четырех лет. Маленькая Света сразу влюбилась в этот вид спорта.Уже в шесть лет она получила первый юношеский разряд, и это несмотря на то, что в гимнастки девочка не очень-то годилась из-за высокого роста и физической слабости, но ее тренер Борис Пилкин оценил ее упорство и готовность трудиться. И не прогадал.Светлана стала первой в истории женской спортивной гимнастики трехкратной абсолютной чемпионкой мира и двукратной победительницей олимпийских игр, а вот взять третье золото в Афинах спортсменке уже не удалось.Хоркина позже отмечала, что тогда уже была старовата по гимнастическим меркам, хотя от американской конкурентки ее отделяли тысячные доли балла.В 2004-м "королева брусьев" завершила свою спортивную карьеру.Тайный романХоркина говорила, что до 25 лет не могла позволить себе тратить время на отношения, потому что была полностью сосредоточена на своей спортивной карьере.В марте 1997 года, после выступления на Олимпийских играх, гимнастка повстречала в местном ресторане галантного мужчину по имени Кирилл.Он подарил спортсменке мобильный телефон, и с этого момента начался их долгий роман на расстоянии. Пара регулярно общалась по телефону, и молодой человек при первой же возможности приезжал к спортсменке, чтобы поддержать её на соревнованиях.Привлекательный и успешный мужчина оказался бизнесменом Кириллом Шубским — супругом актрисы Веры Глаголевой. Роман длинной в 7 лет с громкими обещаниями и клятвами любви так и не закончился походом в ЗАГС.Несбывшиеся мечтыУзнав о беременности Светланы, предприниматель не сильно обрадовался и очень просил держать всё в секрете, тогда-то гимнастка и поняла, что мечтам о семье не суждено сбыться.Сын Хоркиной Святослав появился на свет 21 июля 2005 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже Светлана объяснила, что выбрала клинику в Америке по просьбе отца ребенка, поэтому же и долгое время не называла настоящее имя второго родителя.Общественность остро отреагировала на новость о тайном романе спортсменки с Кириллом Шубским, который в тот момент был женат на Вере Глаголевой.Несмотря на разговоры о внебрачном ребенке, Шубский остался в семье и заботился о Глаголевой, когда у нее обнаружили серьезное заболевание.Замуж за влиятельного чиновникаВ 2011 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина решила связать свою судьбу с Олегом Кочновым, генералом ФСБ, который старше её на 23 года.У чиновника солидный послужной список, Кочнов прошел путь от службы в Федеральной таможенной службе до работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и завершил карьеру в должности помощника губернатора Амурской области и руководителя представительства региона при президенте Российской Федерации.Пара старается как можно меньше афишировать свою личную жизнь. В 2019 году в их семье появился сын Иван, ставший радостным пополнением в семье."Меня надо понимать и прощать. Любимый помогает мне как может. Если не может, то я ему помогаю. Мне ничего космического не надо, я очень простой человек, так как родилась в обычной семье", — говорит спортсменка о семейной жизни.Судя по комментариям в СМИ, Светлана все же нашла свое женское счастье."Я не жалею о том, что произошло в моей жизни раньше, все это ушло в копилку жизненного опыта, — говорила Хоркина. — Благодаря ему, кстати, я уже способна отличить ложь от правды и понять, что такое настоящее отношение мужчины к женщине. И вот теперь я узнала, что, оказывается, можно ради своего любимого человека и поступки совершать, и относиться к нему заботливо и бережно".
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спорт, лос-анджелес, америка, вера глаголева, светлана хоркина, олимпийские игры, афины
Спорт, Лос-Анджелес, Америка, Вера Глаголева, Светлана Хоркина, Олимпийские игры, Афины

Тайный роман и поздний ребенок: личная драма Светланы Хоркиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Хоркина
Светлана Хоркина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выдающаяся гимнастка Светлана Хоркина дважды становилась олимпийской чемпионкой и девять раз чемпионкой мира, неофициально ее называли "королевой брусьев" и секс-символом российского спорта. Несмотря на выдающиеся спортивные достижения и карьерные успехи, семейное счастье долгое время ускользало от Светланы.

Стала чемпионкой вопреки скептикам

Светлану отдали на секцию гимнастики, когда ей еще не было четырех лет. Маленькая Света сразу влюбилась в этот вид спорта.
Уже в шесть лет она получила первый юношеский разряд, и это несмотря на то, что в гимнастки девочка не очень-то годилась из-за высокого роста и физической слабости, но ее тренер Борис Пилкин оценил ее упорство и готовность трудиться. И не прогадал.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСветлана Хоркина
Светлана Хоркина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Светлана Хоркина
Светлана стала первой в истории женской спортивной гимнастики трехкратной абсолютной чемпионкой мира и двукратной победительницей олимпийских игр, а вот взять третье золото в Афинах спортсменке уже не удалось.
Хоркина позже отмечала, что тогда уже была старовата по гимнастическим меркам, хотя от американской конкурентки ее отделяли тысячные доли балла.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГимнастка Хоркина
Гимнастка Хоркина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гимнастка Хоркина
В 2004-м "королева брусьев" завершила свою спортивную карьеру.

Тайный роман

Хоркина говорила, что до 25 лет не могла позволить себе тратить время на отношения, потому что была полностью сосредоточена на своей спортивной карьере.
В марте 1997 года, после выступления на Олимпийских играх, гимнастка повстречала в местном ресторане галантного мужчину по имени Кирилл.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Хоркина
Светлана Хоркина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Хоркина
Он подарил спортсменке мобильный телефон, и с этого момента начался их долгий роман на расстоянии. Пара регулярно общалась по телефону, и молодой человек при первой же возможности приезжал к спортсменке, чтобы поддержать её на соревнованиях.
Привлекательный и успешный мужчина оказался бизнесменом Кириллом Шубским — супругом актрисы Веры Глаголевой. Роман длинной в 7 лет с громкими обещаниями и клятвами любви так и не закончился походом в ЗАГС.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБизнесмен Кирилл Шубский
Бизнесмен Кирилл Шубский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бизнесмен Кирилл Шубский

Несбывшиеся мечты

Узнав о беременности Светланы, предприниматель не сильно обрадовался и очень просил держать всё в секрете, тогда-то гимнастка и поняла, что мечтам о семье не суждено сбыться.
Сын Хоркиной Святослав появился на свет 21 июля 2005 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже Светлана объяснила, что выбрала клинику в Америке по просьбе отца ребенка, поэтому же и долгое время не называла настоящее имя второго родителя.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Хоркина
Светлана Хоркина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Хоркина
Общественность остро отреагировала на новость о тайном романе спортсменки с Кириллом Шубским, который в тот момент был женат на Вере Глаголевой.
Несмотря на разговоры о внебрачном ребенке, Шубский остался в семье и заботился о Глаголевой, когда у нее обнаружили серьезное заболевание.
© Фото : социальные сети Анастасии ШубскойКирилл Шубский с дочерью Анастасией
Кирилл Шубский с дочерью Анастасией - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : социальные сети Анастасии Шубской
Кирилл Шубский с дочерью Анастасией

Замуж за влиятельного чиновника

В 2011 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина решила связать свою судьбу с Олегом Кочновым, генералом ФСБ, который старше её на 23 года.
У чиновника солидный послужной список, Кочнов прошел путь от службы в Федеральной таможенной службе до работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и завершил карьеру в должности помощника губернатора Амурской области и руководителя представительства региона при президенте Российской Федерации.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальное многоборье
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальное многоборье - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальное многоборье
Пара старается как можно меньше афишировать свою личную жизнь. В 2019 году в их семье появился сын Иван, ставший радостным пополнением в семье.
"Меня надо понимать и прощать. Любимый помогает мне как может. Если не может, то я ему помогаю. Мне ничего космического не надо, я очень простой человек, так как родилась в обычной семье", — говорит спортсменка о семейной жизни.
Судя по комментариям в СМИ, Светлана все же нашла свое женское счастье.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
"Я не жалею о том, что произошло в моей жизни раньше, все это ушло в копилку жизненного опыта, — говорила Хоркина. — Благодаря ему, кстати, я уже способна отличить ложь от правды и понять, что такое настоящее отношение мужчины к женщине. И вот теперь я узнала, что, оказывается, можно ради своего любимого человека и поступки совершать, и относиться к нему заботливо и бережно".
 
СпортЛос-АнджелесАмерикаВера ГлаголеваСветлана ХоркинаОлимпийские игрыАфины
 
 
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