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В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
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19:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kazahstan-2022365604.html
В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией
В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией
Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:48:00+03:00
2025-06-11T19:48:00+03:00
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен Ашимбаев. "Казахстан и Россию связывает самая протяженная сухопутная граница в мире. Что еще важнее, нас объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения, и мы высоко это ценим и будем делать все необходимое для дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - сказал Ашимбаев на приёме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным в честь предстоящего Дня России. Ашимбаев отметил, что Казахстан и Россия демонстрируют устойчивый положительный рост торгово-экономических отношений, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Он выразил уверенность, что две страны сохранят высокую динамику сотрудничества. Председатель сената республики также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия. "Мы высоко ценим конструктивную и эффективную работу с Советом Федерации Федерального Собрания России. Наши парламентарии поддерживают тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - добавил спикер казахстанского сената.
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в мире, россия, казахстан, маулен ашимбаев, алексей бородавкин, совет федерации рф, снг
В мире, Россия, Казахстан, Маулен Ашимбаев, Алексей Бородавкин, Совет Федерации РФ, СНГ
В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией

Сенатор Ашимбаев: Казахстан сделает все для укрепления партнерства с Россией

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане. - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен Ашимбаев.
"Казахстан и Россию связывает самая протяженная сухопутная граница в мире. Что еще важнее, нас объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения, и мы высоко это ценим и будем делать все необходимое для дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - сказал Ашимбаев на приёме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным в честь предстоящего Дня России.
Ашимбаев отметил, что Казахстан и Россия демонстрируют устойчивый положительный рост торгово-экономических отношений, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.
Он выразил уверенность, что две страны сохранят высокую динамику сотрудничества. Председатель сената республики также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия.
"Мы высоко ценим конструктивную и эффективную работу с Советом Федерации Федерального Собрания России. Наши парламентарии поддерживают тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - добавил спикер казахстанского сената.
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