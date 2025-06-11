В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией
Сенатор Ашимбаев: Казахстан сделает все для укрепления партнерства с Россией
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Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен Ашимбаев.
"Казахстан и Россию связывает самая протяженная сухопутная граница в мире. Что еще важнее, нас объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения, и мы высоко это ценим и будем делать все необходимое для дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - сказал Ашимбаев на приёме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным в честь предстоящего Дня России.
Ашимбаев отметил, что Казахстан и Россия демонстрируют устойчивый положительный рост торгово-экономических отношений, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.
Он выразил уверенность, что две страны сохранят высокую динамику сотрудничества. Председатель сената республики также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия.
"Мы высоко ценим конструктивную и эффективную работу с Советом Федерации Федерального Собрания России. Наши парламентарии поддерживают тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - добавил спикер казахстанского сената.