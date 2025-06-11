https://ria.ru/20250611/kazahstan-2022365604.html

В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией

В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

В Казахстане высказались за усиление партнерства с Россией

Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:48:00+03:00

2025-06-11T19:48:00+03:00

2025-06-11T19:48:00+03:00

в мире

россия

казахстан

маулен ашимбаев

алексей бородавкин

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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Власти Казахстана сделают всё необходимое для укрепления стратегического партнёрства с Россией, заявил в среду председатель сената парламента республики Маулен Ашимбаев. "Казахстан и Россию связывает самая протяженная сухопутная граница в мире. Что еще важнее, нас объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения, и мы высоко это ценим и будем делать все необходимое для дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - сказал Ашимбаев на приёме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным в честь предстоящего Дня России. Ашимбаев отметил, что Казахстан и Россия демонстрируют устойчивый положительный рост торгово-экономических отношений, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Он выразил уверенность, что две страны сохранят высокую динамику сотрудничества. Председатель сената республики также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия. "Мы высоко ценим конструктивную и эффективную работу с Советом Федерации Федерального Собрания России. Наши парламентарии поддерживают тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ… Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов", - добавил спикер казахстанского сената.

https://ria.ru/20250611/rossija-2022362771.html

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в мире, россия, казахстан, маулен ашимбаев, алексей бородавкин, совет федерации рф, снг