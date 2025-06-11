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Капремонт сделали на 16 муниципальных дорогах в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:29 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kapremont-2022315883.html
Капремонт сделали на 16 муниципальных дорогах в Подмосковье
Капремонт сделали на 16 муниципальных дорогах в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2025
Капремонт сделали на 16 муниципальных дорогах в Подмосковье
В Московской области капитально отремонтировали 16 муниципальных дорог общей протяженностью 12,5 километра, на некоторых участках изменили тип покрытия,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:29:00+03:00
2025-06-11T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Московской области капитально отремонтировали 16 муниципальных дорог общей протяженностью 12,5 километра, на некоторых участках изменили тип покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона. "В пяти округах завершили капремонт 16 местных дорог — это участки в малых населенных пунктах, которые обеспечивают проезд к домам местных жителей. На четырех дорогах в ходе ремонта изменили тип покрытия — с грунтового на асфальтовое, тем самым повысив комфорт участников дорожного движения. В настоящее время капитальные работы продолжаются на 40 участках муниципальной сети", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина. Асфальт уложили на дорогах в деревне Берендино городского округа Воскресенск, в деревне Назарово и подъезде к СНТ "Автомобилист" городского округа Егорьевск. Также покрытие поменяли на улице Ленинградской в деревне Покровка городского округа Клин и на дороге, которая ведет к СНТ "Долина" в городском округе Ступино. В Каширском городском округе отремонтировали 11 участков, заменив асфальтовое покрытие на щебеночное. Дороги обновлены на улице Полевая в деревне Кокино, улице Кржижановского в поселке Ледово. Также работы проведены на пути от деревни Кокино до деревни Ягодня; на улицах Городской поселок, Малая Ямская и Луговая в Кашире. Отремонтировали дороги на улицах 2-я Слободская и 2-я Новая в микрорайоне Ожерелье и в деревне Веревское и поселке Городской. По словам Сибатулина, в текущем сезоне планируется капитально отремонтировать более 160 километров дорожного покрытия на 191 участке в 40 округах Подмосковья. Министр добавил, что на 138 участках будет уложено около 120 километров асфальтобетонного покрытия. Завершить капитальные работы планируется в 2025 году.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022240407.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Капремонт сделали на 16 муниципальных дорогах в Подмосковье

Капитальный ремонт провели на 16 муниципальных дорог в Московской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Московской области капитально отремонтировали 16 муниципальных дорог общей протяженностью 12,5 километра, на некоторых участках изменили тип покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.
"В пяти округах завершили капремонт 16 местных дорог — это участки в малых населенных пунктах, которые обеспечивают проезд к домам местных жителей. На четырех дорогах в ходе ремонта изменили тип покрытия — с грунтового на асфальтовое, тем самым повысив комфорт участников дорожного движения. В настоящее время капитальные работы продолжаются на 40 участках муниципальной сети", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
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Асфальт уложили на дорогах в деревне Берендино городского округа Воскресенск, в деревне Назарово и подъезде к СНТ "Автомобилист" городского округа Егорьевск. Также покрытие поменяли на улице Ленинградской в деревне Покровка городского округа Клин и на дороге, которая ведет к СНТ "Долина" в городском округе Ступино.
В Каширском городском округе отремонтировали 11 участков, заменив асфальтовое покрытие на щебеночное. Дороги обновлены на улице Полевая в деревне Кокино, улице Кржижановского в поселке Ледово. Также работы проведены на пути от деревни Кокино до деревни Ягодня; на улицах Городской поселок, Малая Ямская и Луговая в Кашире. Отремонтировали дороги на улицах 2-я Слободская и 2-я Новая в микрорайоне Ожерелье и в деревне Веревское и поселке Городской.
По словам Сибатулина, в текущем сезоне планируется капитально отремонтировать более 160 километров дорожного покрытия на 191 участке в 40 округах Подмосковья. Министр добавил, что на 138 участках будет уложено около 120 километров асфальтобетонного покрытия.
Завершить капитальные работы планируется в 2025 году.
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