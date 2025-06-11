https://ria.ru/20250611/kantatafest-2021976795.html
Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию
Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию - РИА Новости, 11.06.2025
Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию
12 июня масштабными концертами в разных российских городах от самой восточной до самой западной точек откроется V юбилейный Международный фестиваль классической РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:31:00+03:00
2025-06-11T10:31:00+03:00
2025-06-11T10:31:00+03:00
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12 июня масштабными концертами в разных российских городах от самой восточной до самой западной точек откроется V юбилейный Международный фестиваль классической музыки "Кантата". По традиции он проходит в июне в Калининграде. В этом году впервые торжественному открытию предшествует Всероссийский марафон классической музыки "Кантата. Россия". Подробности – в нашем обзоре.Концерты на открытом воздухе пройдут на самых необычных и неожиданных площадках: в руинах соборов, парках и исторических зданиях. Это – фестиваль "Кантата", который с 2021 года ежегодно проводится в Калининграде. В этом году он пройдет с 12 по 15 июня. Проект объединяет сотни музыкантов, российских и зарубежных деятелей искусства."Фестиваль – это, прежде всего, праздник искусства: диалог творцов и восторг публики. А если фестиваль – праздник, то главная его составляющая – радость. Радость в обыденном понимании – это позитивная эмоция. Но есть и другое ее измерение. Радость в христианском понимании слова – это мощный духовный подъем, ощущение единения людей, соборность, стремление к созиданию и улучшению мира вокруг. Из этого рождается не созерцательный, а деятельный патриотизм, желание сделать свою Отчизну обетованной. Фестиваль классической музыки "Кантата" именно такой – с высоким эстетическим градусом, просветительский, с гражданским созидательным началом, с любовью к музыке, людям и малой родине."У фестиваля по традиции есть и образовательная программа. Это интеллектуальное пространство, в котором встречаются признанные мастера и слушатели. По замыслу организаторов, Калининградская область в этом году на три дня станет территорией ретрансляции знаний для ценителей классического искусства: пройдет 17 лекций, два мастер-класса, семь кинопоказов, открытые дискуссии.В 2025 году впервые фестиваль предваряет Всероссийский марафон "Кантата. Россия". К нему присоединятся 12 регионов, где симфонические оркестры исполнят классические произведения. Сценами для выступлений станут местные достопримечательности, памятники культуры, живописные уголки."Фестиваль преодолел границы Калининградской области и теперь стал осваивать большую Россию. Он превратился в движение всероссийского масштаба. И для этого есть основания. На протяжении пяти лет существования фестиваль зажигал сердца людей и преобразовывал Калининградскую область. В качестве концертных площадок прицельно выбирались те историко-культурные локации, которым предстояло обрести вторую жизнь и радовать местных жителей и гостей региона. Фестиваль "Кантата" все пять лет формировал пространство для диалога в самом широком смысле – диалог эпох и культур, диалог мастеров музыкального искусства и слушателей. Он создал точку притяжения людей, обратил внимание на места силы. 2025 год – первый юбилей фестиваля, и пусть он процветает во благо людей и нашей Отчизны."Откроется марафон "Кантата. Россия" концертами классической музыки на набережной Спортивной гавани во Владивостоке и на Михайловской набережной в Новосибирске. Эстафету подхватят оркестры и хоры на местности Ус Хатын в Якутске, на Иркутском авиационном заводе, в концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в Губернаторском саду в Ярославле, на набережной старинного русского города Юрьевца, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе и в Дворцовом комплексе Воронцовского дворца в Алупке.В столице концерты 12 июня пройдут на двух площадках. На Красной площади под управлением дирижера Валерия Гергиева с участием оркестра Большого театра пройдет концерт у стен Кремля. Вторая московская локация – Национальный центр "Россия" на Краснопресненской набережной. Здесь насыщенную программу представит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.Главная тема юбилейного фестиваля – 185-летие со дня рождения Чайковского. Также программа созвучна объявленному президентом РФ Году защитника Отечества. Так, в столице на Красной площади прозвучат произведения Чайковского "Торжественная увертюра 1812 года", кантата "Москва", кантата Прокофьева "Александр Невский". В Национальном центре "Россия" зрители услышат произведения Глинки, Рахманинова, Бородина, Чайковского, Прокофьева. На этом концерте выступит всемирно известный певец бас Ильдар Абдразаков.В самой восточной точке марафона – во Владивостоке – в концерте примет участие оркестр Приморской краевой филармонии. Здесь также прозвучит русская классика: от эпичных произведений Бородина и Глинки до мощных кантат Прокофьева и Шостаковича. По замыслу генерального продюсера фестиваля программа станет музыкальной летописью российской истории.Завершит Всероссийский марафон классической музыки по случаю Дня России – Калининград. В первом отделении прозвучит музыка Чайковского – сюита из балета "Лебединое озеро" и ария Жанны д’Арк из оперы "Орлеанская дева", которую исполнит солистка Большого театра Ксения Дудникова. Во втором отделении прозвучит масштабная кантата "Александр Невский" Прокофьева, основанная на музыке к одноименному фильму Эйзенштейна. Сводный оркестр Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра представит мировую премьеру – написанную специально к фестивалю кантату "Россия" Алексея Чернакова.
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культпоход, россия, калининград, калининградская область, валерий гергиев, новая россия, юрий башмет, мариинский театр
Культпоход, Россия, Калининград, Калининградская область, Валерий Гергиев, Новая Россия, Юрий Башмет, Мариинский театр
Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию
Фестиваль "Кантата" откроется масштабным музыкальным марафоном
12 июня масштабными концертами в разных российских городах от самой восточной до самой западной точек откроется V юбилейный Международный фестиваль классической музыки "Кантата". По традиции он проходит в июне в Калининграде. В этом году впервые торжественному открытию предшествует Всероссийский марафон классической музыки "Кантата. Россия". Подробности – в нашем обзоре.
Концерты на открытом воздухе пройдут на самых необычных и неожиданных площадках: в руинах соборов, парках и исторических зданиях. Это – фестиваль "Кантата", который с 2021 года ежегодно проводится в Калининграде. В этом году он пройдет с 12 по 15 июня. Проект объединяет сотни музыкантов, российских и зарубежных деятелей искусства.
«
"Фестиваль – это, прежде всего, праздник искусства: диалог творцов и восторг публики. А если фестиваль – праздник, то главная его составляющая – радость. Радость в обыденном понимании – это позитивная эмоция. Но есть и другое ее измерение. Радость в христианском понимании слова – это мощный духовный подъем, ощущение единения людей, соборность, стремление к созиданию и улучшению мира вокруг. Из этого рождается не созерцательный, а деятельный патриотизм, желание сделать свою Отчизну обетованной. Фестиваль классической музыки "Кантата" именно такой – с высоким эстетическим градусом, просветительский, с гражданским созидательным началом, с любовью к музыке, людям и малой родине."
Андрей Борисов
генеральный продюсер "Кантаты"
У фестиваля по традиции есть и образовательная программа. Это интеллектуальное пространство, в котором встречаются признанные мастера и слушатели. По замыслу организаторов, Калининградская область в этом году на три дня станет территорией ретрансляции знаний для ценителей классического искусства: пройдет 17 лекций, два мастер-класса, семь кинопоказов, открытые дискуссии.
В 2025 году впервые фестиваль предваряет Всероссийский марафон "Кантата. Россия". К нему присоединятся 12 регионов, где симфонические оркестры исполнят классические произведения. Сценами для выступлений станут местные достопримечательности, памятники культуры, живописные уголки.
«
"Фестиваль преодолел границы Калининградской области и теперь стал осваивать большую Россию. Он превратился в движение всероссийского масштаба. И для этого есть основания. На протяжении пяти лет существования фестиваль зажигал сердца людей и преобразовывал Калининградскую область. В качестве концертных площадок прицельно выбирались те историко-культурные локации, которым предстояло обрести вторую жизнь и радовать местных жителей и гостей региона. Фестиваль "Кантата" все пять лет формировал пространство для диалога в самом широком смысле – диалог эпох и культур, диалог мастеров музыкального искусства и слушателей. Он создал точку притяжения людей, обратил внимание на места силы. 2025 год – первый юбилей фестиваля, и пусть он процветает во благо людей и нашей Отчизны."
Андрей Борисов
генеральный продюсер "Кантаты"
Откроется марафон "Кантата. Россия" концертами классической музыки на набережной Спортивной гавани во Владивостоке и на Михайловской набережной в Новосибирске. Эстафету подхватят оркестры и хоры на местности Ус Хатын в Якутске, на Иркутском авиационном заводе, в концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в Губернаторском саду в Ярославле, на набережной старинного русского города Юрьевца, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе и в Дворцовом комплексе Воронцовского дворца в Алупке.
В столице концерты 12 июня пройдут на двух площадках. На Красной площади под управлением дирижера Валерия Гергиева с участием оркестра Большого театра пройдет концерт у стен Кремля. Вторая московская локация – Национальный центр "Россия" на Краснопресненской набережной. Здесь насыщенную программу представит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.
Главная тема юбилейного фестиваля – 185-летие со дня рождения Чайковского. Также программа созвучна объявленному президентом РФ Году защитника Отечества. Так, в столице на Красной площади прозвучат произведения Чайковского "Торжественная увертюра 1812 года", кантата "Москва", кантата Прокофьева "Александр Невский". В Национальном центре "Россия" зрители услышат произведения Глинки, Рахманинова, Бородина, Чайковского, Прокофьева. На этом концерте выступит всемирно известный певец бас Ильдар Абдразаков.
В самой восточной точке марафона – во Владивостоке – в концерте примет участие оркестр Приморской краевой филармонии. Здесь также прозвучит русская классика: от эпичных произведений Бородина и Глинки до мощных кантат Прокофьева и Шостаковича. По замыслу генерального продюсера фестиваля программа станет музыкальной летописью российской истории.
Завершит Всероссийский марафон классической музыки по случаю Дня России – Калининград. В первом отделении прозвучит музыка Чайковского – сюита из балета "Лебединое озеро" и ария Жанны д’Арк из оперы "Орлеанская дева", которую исполнит солистка Большого театра Ксения Дудникова. Во втором отделении прозвучит масштабная кантата "Александр Невский" Прокофьева, основанная на музыке к одноименному фильму Эйзенштейна. Сводный оркестр Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра представит мировую премьеру – написанную специально к фестивалю кантату "Россия" Алексея Чернакова.