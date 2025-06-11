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Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию

Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию - РИА Новости, 11.06.2025

Фестиваль классической музыки "Кантата" прозвучит на всю Россию

12 июня масштабными концертами в разных российских городах от самой восточной до самой западной точек откроется V юбилейный Международный фестиваль классической РИА Новости, 11.06.2025

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12 июня масштабными концертами в разных российских городах от самой восточной до самой западной точек откроется V юбилейный Международный фестиваль классической музыки "Кантата". По традиции он проходит в июне в Калининграде. В этом году впервые торжественному открытию предшествует Всероссийский марафон классической музыки "Кантата. Россия". Подробности – в нашем обзоре.Концерты на открытом воздухе пройдут на самых необычных и неожиданных площадках: в руинах соборов, парках и исторических зданиях. Это – фестиваль "Кантата", который с 2021 года ежегодно проводится в Калининграде. В этом году он пройдет с 12 по 15 июня. Проект объединяет сотни музыкантов, российских и зарубежных деятелей искусства."Фестиваль – это, прежде всего, праздник искусства: диалог творцов и восторг публики. А если фестиваль – праздник, то главная его составляющая – радость. Радость в обыденном понимании – это позитивная эмоция. Но есть и другое ее измерение. Радость в христианском понимании слова – это мощный духовный подъем, ощущение единения людей, соборность, стремление к созиданию и улучшению мира вокруг. Из этого рождается не созерцательный, а деятельный патриотизм, желание сделать свою Отчизну обетованной. Фестиваль классической музыки "Кантата" именно такой – с высоким эстетическим градусом, просветительский, с гражданским созидательным началом, с любовью к музыке, людям и малой родине."У фестиваля по традиции есть и образовательная программа. Это интеллектуальное пространство, в котором встречаются признанные мастера и слушатели. По замыслу организаторов, Калининградская область в этом году на три дня станет территорией ретрансляции знаний для ценителей классического искусства: пройдет 17 лекций, два мастер-класса, семь кинопоказов, открытые дискуссии.В 2025 году впервые фестиваль предваряет Всероссийский марафон "Кантата. Россия". К нему присоединятся 12 регионов, где симфонические оркестры исполнят классические произведения. Сценами для выступлений станут местные достопримечательности, памятники культуры, живописные уголки."Фестиваль преодолел границы Калининградской области и теперь стал осваивать большую Россию. Он превратился в движение всероссийского масштаба. И для этого есть основания. На протяжении пяти лет существования фестиваль зажигал сердца людей и преобразовывал Калининградскую область. В качестве концертных площадок прицельно выбирались те историко-культурные локации, которым предстояло обрести вторую жизнь и радовать местных жителей и гостей региона. Фестиваль "Кантата" все пять лет формировал пространство для диалога в самом широком смысле – диалог эпох и культур, диалог мастеров музыкального искусства и слушателей. Он создал точку притяжения людей, обратил внимание на места силы. 2025 год – первый юбилей фестиваля, и пусть он процветает во благо людей и нашей Отчизны."Откроется марафон "Кантата. Россия" концертами классической музыки на набережной Спортивной гавани во Владивостоке и на Михайловской набережной в Новосибирске. Эстафету подхватят оркестры и хоры на местности Ус Хатын в Якутске, на Иркутском авиационном заводе, в концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в Губернаторском саду в Ярославле, на набережной старинного русского города Юрьевца, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе и в Дворцовом комплексе Воронцовского дворца в Алупке.В столице концерты 12 июня пройдут на двух площадках. На Красной площади под управлением дирижера Валерия Гергиева с участием оркестра Большого театра пройдет концерт у стен Кремля. Вторая московская локация – Национальный центр "Россия" на Краснопресненской набережной. Здесь насыщенную программу представит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.Главная тема юбилейного фестиваля – 185-летие со дня рождения Чайковского. Также программа созвучна объявленному президентом РФ Году защитника Отечества. Так, в столице на Красной площади прозвучат произведения Чайковского "Торжественная увертюра 1812 года", кантата "Москва", кантата Прокофьева "Александр Невский". В Национальном центре "Россия" зрители услышат произведения Глинки, Рахманинова, Бородина, Чайковского, Прокофьева. На этом концерте выступит всемирно известный певец бас Ильдар Абдразаков.В самой восточной точке марафона – во Владивостоке – в концерте примет участие оркестр Приморской краевой филармонии. Здесь также прозвучит русская классика: от эпичных произведений Бородина и Глинки до мощных кантат Прокофьева и Шостаковича. По замыслу генерального продюсера фестиваля программа станет музыкальной летописью российской истории.Завершит Всероссийский марафон классической музыки по случаю Дня России – Калининград. В первом отделении прозвучит музыка Чайковского – сюита из балета "Лебединое озеро" и ария Жанны д’Арк из оперы "Орлеанская дева", которую исполнит солистка Большого театра Ксения Дудникова. Во втором отделении прозвучит масштабная кантата "Александр Невский" Прокофьева, основанная на музыке к одноименному фильму Эйзенштейна. Сводный оркестр Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра представит мировую премьеру – написанную специально к фестивалю кантату "Россия" Алексея Чернакова.

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культпоход, россия, калининград, калининградская область, валерий гергиев, новая россия, юрий башмет, мариинский театр