Рейтинг@Mail.ru
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России" - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:41 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kaluga-2022198472.html
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России" - РИА Новости, 11.06.2025
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"
Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:41:00+03:00
2025-06-11T11:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
калуга
сзфо
российское военно-историческое общество (рвио)
день россии
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022197992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_340b77113a9da7450e870234b70e5f9f.jpg
КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО. Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги. В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России. Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности. Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html
россия
калуга
сзфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022197992_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_531804a305eb22f718efc7132dd7a345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калуга, сзфо, российское военно-историческое общество (рвио), день россии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Калуга, СЗФО, Российское военно-историческое общество (РВИО), День России, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"

В Калуге открылся масштабный форум РВИО "История.РФ. День России"

© Фото : Российское военно-историческое обществоВ Калуге пройдет форум РВИО "История.РФ. День России"
В Калуге пройдет форум РВИО История.РФ. День России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Российское военно-историческое общество
В Калуге пройдет форум РВИО "История.РФ. День России"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы.
Цирковые представления в кинопарке Москино - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные
08:00
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО.
Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги.
В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России.
Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности.
Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".
Празднование Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий
Вчера, 17:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияКалугаСЗФОРоссийское военно-историческое общество (РВИО)День России80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала