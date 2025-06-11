https://ria.ru/20250611/kaluga-2022198472.html

В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"

В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России" - РИА Новости, 11.06.2025

В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"

Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:41:00+03:00

2025-06-11T11:41:00+03:00

2025-06-11T11:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

калуга

сзфо

российское военно-историческое общество (рвио)

день россии

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022197992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_340b77113a9da7450e870234b70e5f9f.jpg

КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО. Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги. В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России. Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности. Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html

россия

калуга

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, калуга, сзфо, российское военно-историческое общество (рвио), день россии, 80-летие победы в великой отечественной войне