https://ria.ru/20250611/kaluga-2022198472.html
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России" - РИА Новости, 11.06.2025
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"
Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:41:00+03:00
2025-06-11T11:41:00+03:00
2025-06-11T11:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
калуга
сзфо
российское военно-историческое общество (рвио)
день россии
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022197992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_340b77113a9da7450e870234b70e5f9f.jpg
КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы. "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО. Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги. В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России. Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности. Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html
россия
калуга
сзфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022197992_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_531804a305eb22f718efc7132dd7a345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калуга, сзфо, российское военно-историческое общество (рвио), день россии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Калуга, СЗФО, Российское военно-историческое общество (РВИО), День России, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Калуге открылся масштабный форум "История.РФ. День России"
В Калуге открылся масштабный форум РВИО "История.РФ. День России"