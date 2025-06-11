https://ria.ru/20250611/kak-postupit-v-vuz-rossii-2022314246.html

Поступление в вуз в 2025 году: новые правила приема и советы

Как поступить в вуз в 2025 году: правила приема, документы, сроки зачисления

Поступление в вуз в 2025 году: новые правила приема и советы

В 2025 году обновились правила поступления в вузы России. Какие изменения произошли в системе, как поступить в выбранный институт или университет РФ по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:50:00+03:00

2025-06-11T17:50:00+03:00

2025-06-11T17:50:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

надежда капустина

высшая школа экономики (вшэ)

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022323410_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_98a4fe624d8b049b56a7022045c59d6d.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В 2025 году обновились правила поступления в вузы России. Какие изменения произошли в системе, как поступить в выбранный институт или университет РФ по программам бакалавриата или специалитета, какие документы понадобятся будущим абитуриентам перед началом обучения — РИА Новости отвечает на главные вопросы.Как поступить в вузВ 2025 году прием документов в высшие учебные заведения страны стартует 20 июня. К этой дате будущим абитуриентам необходимо определиться со специализацией и образовательной программой, а также подготовить все необходимые документы. Последний день для подачи документов — 25 июля.Выбор вуза“Первый совет для поступающих и их родителей — узнайте побольше про вуз. Посетите студенческие выставки, дни открытых дверей, открытые защиты дипломных проектов и консультации по поступлению, чтобы получить максимум информации о том, чем университет занимается, какие у него принципы, как учат студентов и какие успехи у выпускников. Это поможет сформировать собственное представление о том, как устроен вуз и подходит ли он вам”, — рекомендует Михаил Левин, директор программ высшего образования Universal University и преподаватель.Профессор Финансового университета при Правительстве России Надежда Капустина рекомендует выпускникам колледжа тщательно проанализировать профильные образовательные программы вуза, которые позволят учиться по выбранной специализации.“Ведь статистика прошлого года гласит: при смене специализации лишь 52% обучающихся успешно заканчивают вуз. Важный фактор — это госаккредитация образовательных программ, а также количество выпускников, которые после окончания вуза смогли успешно трудоустроиться”.Необходимые документыК основным документам, которые могут понадобиться поступающим в 2025 году, относятся:Помимо этого в отдельных случаях могут потребоваться справка о доходах семьи, справка из военкомата, документ, подтверждающий тот факт, что абитуриент подвергся радиационному воздействию, и другие.“С 2025 года для поступающих в магистратуру станет возможна подача документов через суперсервис портала Госуслуг "Поступление в вуз онлайн", который ранее был доступен только для абитуриентов бакалавриата и специалитета”, — рассказывает Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ.Подача заявленияЗаполненное заявление о приеме в вуз можно подать как лично, непосредственно в приемной комиссии, так и:“Самый надежный способ подачи документов для поступления в вуз — портал Госуслуги. Перед подачей документов необходимо заполнить свой цифровой профиль: прикрепить документы, подтверждающие право на льготы, если они есть. Обратите внимание, что каждый вуз самостоятельно определяет, как будет учитывать личные достижения поступающего. Информацию об этом заранее каждый вуз публикует на своем сайте”, — говорит Александр Батищев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта "Цифровые навыки".Поскольку в одном вузе поступающий может выбрать несколько направлений, то в заявлении необходимо указать приоритетность.Сдача дополнительных вступительных испытанийКак правило, поступающим достаточно предоставить результаты ЕГЭ по нужным предметам, однако некоторые вузы могут устанавливать и собственные вступительные испытания. Их перечень может меняться, а актуальную информацию лучше уточнять заранее.“Дополнительные вступительные испытания бывают профессиональными и творческими — их могут вводить вузы по направлениям подготовки или специальностям, которые требуют особых способностей. Профильные — их вводят МГУ, СПбГУ и вузы, включенные в перечень, ежегодно утверждаемый правительством. За каждое ДВИ можно получить до 100 баллов. Их добавляют к баллам за ЕГЭ и формируют общий рейтинг студента в конкурсных списках. В 2025 году прием документов на специальности, предусматривающие творческие конкурсы или иные дополнительные вступительные испытания, завершается 20 июля”, — рассказывает Александр Батищев.Если для поступления абитуриенту необходимо сдать дополнительные испытания, то подать документы ему необходимо в срок до 20 июля, поскольку сами ДВИ будут проходить с 21 по 25 июля.Ожидание результатовПосле окончания приема документов и проведения внутренних вступительных испытаний, когда известны результаты всех поступающих, формируются конкурсные списки.“Они публикуются на сайтах вузов и обновляются не менее пяти раз в день. Важно следить не только за своим положением в общем списке, но и среди тех, кто подал согласие на зачисление — только при подаче согласия вы будете зачислены. Если вы не подали согласие на зачисление или сделали это позднее установленного срока (на общих основаниях — не позднее 12:00 5 августа), вас не зачислят, невзирая ни на какие ваши успехи и положение в списке”, — предупреждает директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.ЗачислениеЗачисление проводится в несколько этапов. В первый — приоритетный — зачисляются абитуриенты, имеющие право поступления без вступительных испытаний (БВИ), а также поступающие по квотам (целевая, особая, отдельная).“Второй этап — основной, зачисляются поступающие на общих основаниях, — разъясняет Андрей Хлутков. — У процесса зачисления есть две важные контрольные точки: подача заявления о согласии на зачисление и издание приказа о зачислении. Еще раз: важно помнить, что для зачисления необходимо подать заявление о согласии на зачислении, иначе вас не зачислят даже при самых высоких баллах ЕГЭ!”Как поступить в вуз на платной основеЧисло бюджетных мест в российских вузах ограничено, конкурс на них высокий, а потому в большинстве случаев на бесплатное обучение поступают граждане, набравшие очень высокие баллы по ЕГЭ, либо те, у кого есть льготы при поступлении. Всем остальным доступно платное обучение, когда с абитуриентом заключается соответствующий договор.Как правило, поступить в вуз на платной основе гораздо легче, чем на бюджет, однако нужно учитывать, что в самых престижных российских вузах даже в этом случае придется пройти конкурс, поскольку желающих учиться больше, чем свободных мест. А потому проходные баллы бывают все еще достаточно высокие.“Ключевое нововведение 2025 года: вузы теперь не могут изменять количество платных мест по программам в ходе приемной кампании. Заключение договоров на платные места начнется с первого дня приема документов — 20 июня”, — отмечает Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ.Сроки и этапы приемной кампанииВ 2025 году приемная кампания стартует 20 июня, этот же день станет первым днем подачи документов в вузы.Изменения в правилах приема в 2025 годуС 2025 года вступил в силу Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 821, который вводит новые правила приема россиян в вузы. Они будут действовать вплоть до 2029 года и, помимо перечисленных ранее, вводят еще ряд важных нововведений.Согласие на зачисление. По словам Александра Чеповского, документ необходим для зачисления на бюджетные места, он заменяет оригинал школьного аттестата, который отныне не требуется. “Подать согласие можно несколькими способами: через Госуслуги, проставив соответствующую отметку, лично или по почте”, — отмечает эксперт.Дополнительные баллы. “У поступающего есть возможность получить пять дополнительных баллов за участие в мероприятиях выбранного заказчика целевого обучения. Таким образом, максимально за индивидуальные достижения при поступлении по целевой квоте в бакалавриате/специалитете можно получить 15 баллов”, — говорит Александр Чеповский.Список поступающих. Как только абитуриент направит в выбранный вуз заявление о приеме (а также другие документы), его автоматически включат в список поступающих. Документ можно будет найти на портале государственных услуг.Количество платных мест. Каждый вуз должен определиться с числом платных мест до начала приемной кампании, ведь изменить данную цифру позже будет нельзя.Вопросы и ответыВсе наиболее волнующие их вопросы абитуриенты и их родители могут задать на горячих линиях, которые в период приемной кампании начинают действовать практически во всех вузах.Сколько вузов и направлений можно выбрать“При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до пяти вузов и до пяти направлений в каждом из них, в том числе платное обучение”, — говорит Александр Батищев.Кто может поступить по льготамЛьготы при поступлении в отечественные вузы доступны нескольким категориям граждан. Среди них:Для подтверждения права на преимущество при поступлении могут понадобиться соответствующие документы, которые необходимо предоставить в приемную комиссию выбранного вуза.“И, безусловно, не стоит отбрасывать идею поступления на программы СПО, после которого можно поступить на программы высшего образования по результатам вступительных испытаний”, — добавляет Андрей Хлутков.Какие еще есть способы поступитьВ последние годы популярным и востребованным становится целевое обучение, когда будущий абитуриент заключает договор с работодателем еще до начала обучения.“Целевая квота — это бюджетные места с государственной стипендией и дополнительными выплатами от заказчика. После обучения выпускник обязан работать по договору от 3 до 5 лет. Таким образом, на этапе зачисления гарантируется трудоустройство по специальности, — рассказывает эксперт Александр Чеповский. — Целевое обучение предоставляет дополнительные шансы поступления через заказчиков — государственные организации или с государственным участием. Абитуриент знакомится с предложениями на платформе "Работа в России", где указаны условия работы, количество мест, критерии отбора и меры поддержки”.“Самую подробную официальную информацию о целевом обучении можно найти на сайте Министерства образования и науки РФ, — отмечает Александр Батищев. — Приняли решение по целевому обучению — заходите с 21 июня на сайт, нажмите в меню “Начать работу”, далее справа активируйте кнопку “Все фильтры” и выберите “Направление подготовки”, “Профиль образовательной программы”, “Учебное заведение”, “Уровень образовательной программы”, “Форма обучения”, “Регион трудоустройства”, “Заказчик целевого обучения”.Следующий шаг — выбрать предприятие, изучить будущее место работы и условия трудовой деятельности, связаться по возникающим вопросам с сотрудником предприятия из меню "Контакты". Если приняли решение, жмите на "Подать заявку" и следуйте всплывающим инструкциям. Важно — процедуры оформления документов по целевому обучению потребует время, а зачисление по целевому договору раньше основного этапа зачисления на бюджет! 2-3 августа счастливчики увидят себя в приказах о зачислении по целевой квоте”.Что делать, если не прошел на бюджет“Если конкурс на бюджет слишком конкурентный, можно рассмотреть платное обучение. Некоторые университеты в отдельных случаях покрывают плату за обучение. Например, НИУ ВШЭ поддерживает участников СВО и их близких родственников, зачисляя их на места за счет средств вуза. При этом зачисление возможно при выполнении минимальных баллов для заключения договора”, — советует Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ.Если оплачивают студенты или родители, существуют способы снижения финансовой нагрузки: использование материнского капитала, социальный налоговый вычет, переход на бюджет при наличии вакантных мест, оформление образовательного кредита с государственной поддержкой (процентная ставка 3%, основной долг выплачивается в течение 15 лет, начиная через девять месяцев после окончания университета).“Если через Госуслуги указывали приоритеты только на бюджетные направления, то потребуется отозвать заявление на поступление в вуз и заново подать документы, выбрав платное обучение. В 2025 году прием документов на платное обучение по сравнению с прошлым годом продлили на месяц — до 20 сентября, зачисление — до 30 сентября, но обратите внимание, что вузы самостоятельно определяют крайние даты приема заявлений и документов, заключения договора об оказании платных образовательных услуг на платные места, — рассказывает Александр Батищев. — Если определись с платным направлением — сразу отправляйте документы через Госуслуги и заключайте договор”.Мнение экспертаАндрей Хлутков, директор Президентской академии в Санкт-Петербурге:“Одного диплома о высшем образовании и развитых мягких навыков для блестящей карьеры сегодня недостаточно. На первое место выходит стремление и умение постоянно совершенствоваться. Поэтому при выборе вуза выбирайте место, где дают возможность проверить себя, где учат учиться — это главный тренд современной эпохи. И тогда, став выпускником, вы сможете на хорошее образование постоянно нанизывать дополнительные компетенции, будете востребованы всегда”.Михаил Левин, директор программ высшего образования Universal University и преподаватель:“Подросткам в последние дни перед вступительными испытаниями важно сосредоточиться на приоритетах и избежать хаотичности в действиях. Определите слабые места: проанализируйте результаты пробных экзаменов, выделите основные трудности и сосредоточьтесь на них. Не стоит игнорировать возможность потренироваться: чем регулярнее вы практикуетесь, тем увереннее будете действовать в ситуации стресса на экзамене. Для максимальной приближенности к условиям экзамена используйте таймер — это даст уверенность, что вы успеете выполнить задания в отведенное время. Но не перегибайте палку: отдых тоже имеет большое значение, поэтому стоит делать перерывы каждые 40-45 минут”, — говорит Михаил Левин.

https://ria.ru/20250611/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20250606/gto-2021215421.html

https://ria.ru/20250523/dokument-2018686971.html

https://ria.ru/20250604/diplomy-2020874230.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, надежда капустина, высшая школа экономики (вшэ), санкт-петербургский государственный университет