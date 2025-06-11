https://ria.ru/20250611/kabov-2022162487.html

Суд оставил в силе приговор ученому Кабову

Суд оставил в силе приговор ученому Кабову - РИА Новости, 11.06.2025

Суд оставил в силе приговор ученому Кабову

Новосибирский областной суд в среду оставил в силе приговор заведующему лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олегу Кабову по делу о... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:16:00+03:00

2025-06-11T08:16:00+03:00

2025-06-11T08:16:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

новосибирский областной суд

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду оставил в силе приговор заведующему лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олегу Кабову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебная коллегия определила. Приговор Советского районного суда в отношении Кабова Олега Александровича изменить... В остальной части приговор оставить без изменения. Апелляционное представление гособвинителя Кузьминой частично удовлетворить", - сказала судья судебной коллегии Татьяна Павлова. Суд уточнил, что обстоятельством, смягчающим вину Кабова является наличие малолетнего ребёнка, а также исключил из приговора некоторые пункты. В облсуде прокурор ходатайствовал об уточнении приговора нижестоящего суда для устранения нарушений. Он отказался от первоначального требования о реальном наказании для Кабова вместо условного. Защита учёного, настаивая на его невиновности, просила отменить приговор и направить дело прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Также адвокат просил о проведении нового судебного следствия и назначении по делу комплексной научно-технической экспертизы, но суд в этом отказал. Советский районный суд Новосибирска в феврале приговорил Кабова к пяти годам лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы с испытательным сроком три года. Кабова лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Суд постановил взыскать с ученого 7,2 миллиона рублей ущерба бюджету РФ. В прениях сторон в январе государственный обвинитель просил назначить Кабову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал, настаивал на невиновности. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Кабова было возбуждено осенью 2022 года. Ученый обвинялся в том, что в должности завлабораторией в научном институте и ответственным исполнителем при проведении работ в рамках научного проекта с 2014 года по 2016 год представил в Минобрнауки РФ ложные сведения о выполнении научно-исследовательских работ для получения субсидий, тем самым совершил хищение денег из федерального бюджета в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981936764.html

https://ria.ru/20240719/moshennichestvo-1960768140.html

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новосибирск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новосибирск, новосибирский областной суд, российская академия наук