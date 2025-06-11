https://ria.ru/20250611/iran-2022333113.html

Иран пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов

Иран пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов - РИА Новости, 11.06.2025

Иран пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов

Тегеран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов с территории Ирана в третьи страны, заявил РИА Новости член комиссии по национальной... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:02:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Тегеран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов с территории Ирана в третьи страны, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов. "Что касается отправки избыточных ядерных материалов в третьи страны, то следует сказать, что этот вопрос пока не стоит на нашей повестке дня и не включен в политический курс Ирана, поскольку наша стратегия заключается в том, чтобы не отступать от необходимого стране уровня обогащения урана. Соответствующие предложения американцев по этому поводу мы не принимали", - сказал Малеки.

https://ria.ru/20250605/peskov-2021070044.html

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в мире, иран, россия, тегеран (город), дмитрий песков