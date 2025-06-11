https://ria.ru/20250611/ii-2022144350.html

Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности

Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности - РИА Новости, 11.06.2025

Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности

Искусственный интеллект может как нанести огромный вред биобезопасности, так и принести пользу, все зависит от того, в чьих он руках, заявила журналистам глава... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T01:04:00+03:00

2025-06-11T01:04:00+03:00

2025-06-11T01:04:00+03:00

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект может как нанести огромный вред биобезопасности, так и принести пользу, все зависит от того, в чьих он руках, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В части биологической безопасности это инструмент (ИИ - ред.), который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных … В руках человечества сборщик появился алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести. Вопрос - в чьих руках, и как это будет использовано", - сказала Попова. По ее словам, искусственный интеллект при анализе различных сочетаний атомов, последовательностей аминокислот может выдать тот результат, которого нет на планете. "Природа, когда создает, она, как правило, создает, отвечая на вопрос, зачем это нужно. Мы, может быть, не осознаем этого, но это именно так. И никогда не осознаем того, что не имело бы противодействия", - добавила Попова. Она отметила, что риски использования ИИ оценены и демонстрируются. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что главное - свести их к нулю, чтобы инструмент, разработанный во благо, не был использован во вред. "Потому что мощь этих инструментов невероятно велика, и, возможно, еще не всеми и не до конца понимается", - пояснила глава ведомства.

https://ria.ru/20250610/ii-2022107064.html

https://ria.ru/20250609/ii-2021435475.html

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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)