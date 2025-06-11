Рейтинг@Mail.ru
Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ii-2022144350.html
Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности
Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности - РИА Новости, 11.06.2025
Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности
Искусственный интеллект может как нанести огромный вред биобезопасности, так и принести пользу, все зависит от того, в чьих он руках, заявила журналистам глава... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:04:00+03:00
2025-06-11T01:04:00+03:00
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект может как нанести огромный вред биобезопасности, так и принести пользу, все зависит от того, в чьих он руках, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В части биологической безопасности это инструмент (ИИ - ред.), который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных … В руках человечества сборщик появился алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести. Вопрос - в чьих руках, и как это будет использовано", - сказала Попова. По ее словам, искусственный интеллект при анализе различных сочетаний атомов, последовательностей аминокислот может выдать тот результат, которого нет на планете. "Природа, когда создает, она, как правило, создает, отвечая на вопрос, зачем это нужно. Мы, может быть, не осознаем этого, но это именно так. И никогда не осознаем того, что не имело бы противодействия", - добавила Попова. Она отметила, что риски использования ИИ оценены и демонстрируются. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что главное - свести их к нулю, чтобы инструмент, разработанный во благо, не был использован во вред. "Потому что мощь этих инструментов невероятно велика, и, возможно, еще не всеми и не до конца понимается", - пояснила глава ведомства.
https://ria.ru/20250610/ii-2022107064.html
https://ria.ru/20250609/ii-2021435475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Роспотребнадзора предупредила об опасности ИИ для биобезопасности

Попова: ИИ может как нанести вред биобезопасности, так и принести пользу

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект может как нанести огромный вред биобезопасности, так и принести пользу, все зависит от того, в чьих он руках, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В части биологической безопасности это инструмент (ИИ - ред.), который имеет в себе огромное количество возможностей, как позитивных, но, к сожалению, так и негативных … В руках человечества сборщик появился алгоритмов, сборщик новых ДНК, новых геномов, так правильнее сказать, которые могут нанести огромный вред, могут и пользу принести. Вопрос - в чьих руках, и как это будет использовано", - сказала Попова.
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Человечество не позволит ИИ захватить мир, считает отец Илона Маска
Вчера, 19:00
По ее словам, искусственный интеллект при анализе различных сочетаний атомов, последовательностей аминокислот может выдать тот результат, которого нет на планете.
"Природа, когда создает, она, как правило, создает, отвечая на вопрос, зачем это нужно. Мы, может быть, не осознаем этого, но это именно так. И никогда не осознаем того, что не имело бы противодействия", - добавила Попова.
Она отметила, что риски использования ИИ оценены и демонстрируются. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что главное - свести их к нулю, чтобы инструмент, разработанный во благо, не был использован во вред.
"Потому что мощь этих инструментов невероятно велика, и, возможно, еще не всеми и не до конца понимается", - пояснила глава ведомства.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
9 июня, 08:00
 
ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала