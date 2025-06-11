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Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выписали из больниц - РИА Новости, 11.06.2025
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06:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/habarovsk-2022157821.html
Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выписали из больниц
Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выписали из больниц - РИА Новости, 11.06.2025
Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выписали из больниц
Все пострадавшие в аварии с экскурсионным автобусом под Хабаровском выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:48:00+03:00
2025-06-11T06:48:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Все пострадавшие в аварии с экскурсионным автобусом под Хабаровском выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Авария произошла 6 июня утром. Автобус Нyundai-Аero-Тown, который вез детей из школы №66 Хабаровска на экскурсию в зоосад "Приамурский" имени Всеволода Сысоева в Хабаровский район, перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов, сообщала госавтоинспекция региона. В салоне были 29 детей 2011-2017 годов рождения, два сопровождающих и один родитель (всего 33 человека). Как сообщала госавтоинспекция региона, за помощью обратились 23 пострадавших в аварии. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СУСК региона. "Все пострадавшие выписаны из больниц города, госпитализированных нет, всем была оказана необходимая медицинская помощь", - сказали агентству в краевом минздраве. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал распоряжение профильным ведомствам правительства региона детально проверить всех перевозчиков после аварии. Ранее госавтоинспекция региона сообщала, что в перевернувшемся автобусе отсутствовал регистратор, в салоне все были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий. Водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал (водительский стаж - с 1983 года). ГИБДД региона сообщало также, что в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ за управление ТС без карты водителя технического средства контроля. Рассматривается вопрос о проведении контрольно-надзорного мероприятия в отношении перевозчика согласно Федерального закона № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".
https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский район, хабаровский край, дмитрий демешин, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский район, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, ГИБДД МВД РФ
Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выписали из больниц

Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Хабаровском выписаны из больниц

© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае
ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Все пострадавшие в аварии с экскурсионным автобусом под Хабаровском выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Авария произошла 6 июня утром. Автобус Нyundai-Аero-Тown, который вез детей из школы №66 Хабаровска на экскурсию в зоосад "Приамурский" имени Всеволода Сысоева в Хабаровский район, перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов, сообщала госавтоинспекция региона. В салоне были 29 детей 2011-2017 годов рождения, два сопровождающих и один родитель (всего 33 человека). Как сообщала госавтоинспекция региона, за помощью обратились 23 пострадавших в аварии. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СУСК региона.
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"Все пострадавшие выписаны из больниц города, госпитализированных нет, всем была оказана необходимая медицинская помощь", - сказали агентству в краевом минздраве.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал распоряжение профильным ведомствам правительства региона детально проверить всех перевозчиков после аварии.
Ранее госавтоинспекция региона сообщала, что в перевернувшемся автобусе отсутствовал регистратор, в салоне все были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий. Водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал (водительский стаж - с 1983 года).
ГИБДД региона сообщало также, что в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ за управление ТС без карты водителя технического средства контроля. Рассматривается вопрос о проведении контрольно-надзорного мероприятия в отношении перевозчика согласно Федерального закона № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".
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