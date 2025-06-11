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Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности - РИА Новости, 11.06.2025
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17:35 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html
Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности
Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности - РИА Новости, 11.06.2025
Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности
Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии остается оплотом стабильности на фоне усиливающегося на Западе кризиса,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:35:00+03:00
2025-06-11T17:35:00+03:00
россия
белоруссия
минск
борис грызлов
союзное государство
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии остается оплотом стабильности на фоне усиливающегося на Западе кризиса, доля национальных валют двух стран во взаимных финансовых расчётах превысила 95%. "На фоне усиливающегося в западном мире экономического и политического кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности. Экономики России и Беларуси показывают уверенный рост, и во многих отраслях мы задаём новые мировые стандарты. Абсолютную правильность нашего выбора в пользу общего пути развития подтверждают результаты союзной интеграции", - сказал посол на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России. По словам посла, взаимный товарооборот стабильно растёт из года в год - за 2024-й он увеличился на 5,7% по отношению к 2023 году, а за первый квартал 2025 года вырос на 3% относительно аналогичного периода 2024 года. "В этом году мы зафиксировали очередное достижение: доля наших национальных валют во взаимных финансовых расчётах превысила 95%. Всё это - свидетельство не просто уникальности нашего союза, но и его способности эффективно решать поставленные задачи, в том числе в непростых внешнеэкономических условиях", - сказал глава российской дипмиссии.
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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, союзное государство
Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Союзное государство
Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности

Грызлов: Россия и Белоруссия остаются оплотом стабильности на фоне кризиса

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии остается оплотом стабильности на фоне усиливающегося на Западе кризиса, доля национальных валют двух стран во взаимных финансовых расчётах превысила 95%.
"На фоне усиливающегося в западном мире экономического и политического кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности. Экономики России и Беларуси показывают уверенный рост, и во многих отраслях мы задаём новые мировые стандарты. Абсолютную правильность нашего выбора в пользу общего пути развития подтверждают результаты союзной интеграции", - сказал посол на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России.
По словам посла, взаимный товарооборот стабильно растёт из года в год - за 2024-й он увеличился на 5,7% по отношению к 2023 году, а за первый квартал 2025 года вырос на 3% относительно аналогичного периода 2024 года. "В этом году мы зафиксировали очередное достижение: доля наших национальных валют во взаимных финансовых расчётах превысила 95%. Всё это - свидетельство не просто уникальности нашего союза, но и его способности эффективно решать поставленные задачи, в том числе в непростых внешнеэкономических условиях", - сказал глава российской дипмиссии.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Вчера, 17:22
 
РоссияБелоруссияМинскБорис ГрызловСоюзное государство
 
 
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