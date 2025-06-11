https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html

Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности

Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности - РИА Новости, 11.06.2025

Грызлов назвал Союз России и Белоруссии оплотом стабильности

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии остается оплотом стабильности на фоне усиливающегося на Западе кризиса,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:35:00+03:00

2025-06-11T17:35:00+03:00

2025-06-11T17:35:00+03:00

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

союзное государство

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии остается оплотом стабильности на фоне усиливающегося на Западе кризиса, доля национальных валют двух стран во взаимных финансовых расчётах превысила 95%. "На фоне усиливающегося в западном мире экономического и политического кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности. Экономики России и Беларуси показывают уверенный рост, и во многих отраслях мы задаём новые мировые стандарты. Абсолютную правильность нашего выбора в пользу общего пути развития подтверждают результаты союзной интеграции", - сказал посол на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России. По словам посла, взаимный товарооборот стабильно растёт из года в год - за 2024-й он увеличился на 5,7% по отношению к 2023 году, а за первый квартал 2025 года вырос на 3% относительно аналогичного периода 2024 года. "В этом году мы зафиксировали очередное достижение: доля наших национальных валют во взаимных финансовых расчётах превысила 95%. Всё это - свидетельство не просто уникальности нашего союза, но и его способности эффективно решать поставленные задачи, в том числе в непростых внешнеэкономических условиях", - сказал глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022313497.html

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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, союзное государство