https://ria.ru/20250611/gosduma-2022145794.html

В Госдуму внесут проект о налоговых льготах компаниям с ветеранами БД

В Госдуму внесут проект о налоговых льготах компаниям с ветеранами БД - РИА Новости, 11.06.2025

В Госдуму внесут проект о налоговых льготах компаниям с ветеранами БД

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T01:48:00+03:00

2025-06-11T01:48:00+03:00

2025-06-11T01:48:00+03:00

сергей миронов

александр бабаков

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате которых работает не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, для юридических лиц, в штате которых не менее 20 процентов составляют работники, имеющие статус ветеранов боевых действий, при этом размер налоговой ставки налога не может быть выше 13,5 процента", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предоставляет экономические преференции компаниям, которые уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий, способствуют их социальной адаптации и интеграции в мирную жизнь. "Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. С 1 января этого года он составляет 25%. Из них 8% идут в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты регионов, и в случае принятия законопроекта региональная часть должна будет составить не более 13,5%", – сказал политик. Лидер партии считает, что благодаря этому у предприятий появятся свободные средства на организацию социальной помощи сотрудникам со статусом ветерана боевых действий. "Они смогут пройти медицинскую, психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение для получения новой специальности", – сказал он. Миронов также напомнил, что в мае 2025 года депутаты думской фракции СРЗП предложили ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий в размере от двух до четырех процентов для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. "Кроме того, в 2023 году партия предлагала установить квоту в 3% от среднесписочной численности сотрудников для трудоустройства участников СВО в органы государственной и муниципальной власти", - подытожил депутат.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

https://realty.ria.ru/20250526/gd-2019114739.html

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014226542.html

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сергей миронов, александр бабаков, госдума рф