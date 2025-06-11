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ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья - РИА Новости, 11.06.2025
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12:30 11.06.2025 (обновлено: 14:41 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/golosovanie-2022212347.html
ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья
ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья - РИА Новости, 11.06.2025
ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья
Центральная избирательная комиссия РФ решила отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в восьми приграничных районах Курской области, следует из... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:30:00+03:00
2025-06-11T14:41:00+03:00
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ решила отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в восьми приграничных районах Курской области, следует из постановления ЦИК России.В ходе заседания зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что избирательная комиссия Курской области попросила ЦИК России отложить голосование по 43 избирательным кампаниям, которые должны были пройти в сентябре 2025 года, на территории восьми муниципальных образований."Отложить голосование на выборах, которые должны быть назначены на 14 сентября 2025 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в среду.Выборы будут отложены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах Курской области."Сейчас там обезвреживаются мины, собираются трупы... Там все разрушено, многое надо сделать, чтобы туда жизнь вернулась. Людей там практически нет, люди все эвакуированы... Поэтому, естественно, абсолютно аргументированное предложение выборы отложить", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
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политика, курская область, цик рф, николай булаев, россия
Политика, Курская область, ЦИК РФ, Николай Булаев, Россия
ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья

ЦИК отложил голосование по выборам в 8 районах курского приграничья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ решила отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в восьми приграничных районах Курской области, следует из постановления ЦИК России.
В ходе заседания зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что избирательная комиссия Курской области попросила ЦИК России отложить голосование по 43 избирательным кампаниям, которые должны были пройти в сентябре 2025 года, на территории восьми муниципальных образований.
"Отложить голосование на выборах, которые должны быть назначены на 14 сентября 2025 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в среду.
Выборы будут отложены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах Курской области.
«
"Сейчас там обезвреживаются мины, собираются трупы... Там все разрушено, многое надо сделать, чтобы туда жизнь вернулась. Людей там практически нет, люди все эвакуированы... Поэтому, естественно, абсолютно аргументированное предложение выборы отложить", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ПолитикаКурская областьЦИК РФНиколай БулаевРоссия
 
 
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