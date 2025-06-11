https://ria.ru/20250611/gladkov-2022277413.html

Почти 28 тыс домов и квартир восстановили в Белгородской области в 2024 г

Почти 28 тыс домов и квартир восстановили в Белгородской области в 2024 г - РИА Новости, 11.06.2025

Почти 28 тыс домов и квартир восстановили в Белгородской области в 2024 г

В Белгородской области в 2024 году восстановили 28 тысяч повреждённых домов и квартир, причем из 10 миллиардов рублей без учета федеральных денег, направленных... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:53:00+03:00

2025-06-11T15:53:00+03:00

2025-06-11T15:53:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. В Белгородской области в 2024 году восстановили 28 тысяч повреждённых домов и квартир, причем из 10 миллиардов рублей без учета федеральных денег, направленных на помощь региону, большую часть выделил бизнес, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе отчёта перед депутатами областной думы о работе правительства Белгородской области за прошлый год. Как сообщил Гладков, в 2024 году регион подвергался обстрелам со стороны ВСУ почти 5 тысяч раз — столько же, сколько за предыдущие два года. Вражеские беспилотники атаковали территорию области более 10 тысяч раз. Самый большой объём повреждений был нанесён городу Белгороду — в нём из-за обстрелов ВСУ было повреждено свыше 15 тысяч домовладений. "Прошлый год был тяжёлым — катастрофическая ситуация продолжалась до апреля. Это был один из самых сложных периодов нашей области… По итогам 2024 года в Белгородской области восстановили 28 тысяч повреждённых домов и квартир. На эти цели было выделено 1,7 миллиарда рублей", — подчеркнул Гладков. При этом губернатор поблагодарил за помощь региону белгородский и федеральный бизнес. Гладков отметил, что на помощь жителям Белгородской области без учёта федеральных денег в 2024 году направили почти 10 миллиардов рублей – большую часть этих средств выделил бизнес. "Огромное спасибо строителям, монтажникам, оконщикам — каждому, чья работа помогала жителям как можно скорее вернуться в свои дома. Всё это мы смогли сделать благодаря беспрецедентной поддержке бизнеса", - сказал Гладков. Среди компаний, оказавших наибольшую поддержку, он выделил предприятия холдинга "Металлоинвест", компанию "Евраз", "Русагро", Объединённую металлургическую компанию, ЭФКО, "Мираторг", "Росатом", "Северсталь" и "Черкизово". Также губернатор поблагодарил региональные компании "БЭЗРК Белгранкорм", "Приосколье", "Завод Премиксов №1", "Славянка", "Агро-Белогорье", "АВИДА", "Томмолоко", завод СОАТЭ, компанию "БОШЕ" и многие другие, которые продолжают оказывать помощь жителям региона.

https://ria.ru/20250611/gladkov-2022272910.html

https://ria.ru/20250609/gladkov-2021785671.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков