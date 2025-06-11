https://ria.ru/20250611/germaniya-2022302395.html

Рейтинг АдГ опустился до самого низкого значения с марта, показал опрос

Рейтинг АдГ опустился до самого низкого значения с марта, показал опрос - РИА Новости, 11.06.2025

Рейтинг АдГ опустился до самого низкого значения с марта, показал опрос

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) упал на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта 2025... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:48:00+03:00

2025-06-11T16:48:00+03:00

2025-06-11T16:49:00+03:00

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) упал на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта 2025 года, свидетельствует опрос, проведенный институтом Insa для таблоида Bild. По сравнению с прошлой неделей АдГ потеряли два процентных пункта. В свою очередь блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца улучшил свои показатели на один пункт, набрав в опросе на этой неделе 27,5%. Таким образом разрыв между самыми популярными партиями Германии увеличился до пяти процентных пунктов в пользу ХДС/ХСС, Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, не изменился и как и на прошлой неделе составляет 16%. Партия "Зелёные" набрала 11%, партия "Левые" - 10%. "Партии вновь приближаются к своим результатам на федеральных выборах. ХДС/ХСС увеличивает своё преимущество перед АдГ до пяти пунктов", - прокомментировал результаты опроса глава института INSA главы Херманн Бинкерт. Опрос проводился по интернету с 6 по 10 июня, в нем приняли участие 2004 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.

https://ria.ru/20250607/merts-2021530858.html

https://ria.ru/20250522/germanija-2018486189.html

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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)