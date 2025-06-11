Рейтинг АдГ опустился до самого низкого значения с марта, показал опрос
Bild: рейтинг Альтернативы для Германии упал до рекордных с марта 22,5 процента
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) упал на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта 2025 года, свидетельствует опрос, проведенный институтом Insa для таблоида Bild.
По сравнению с прошлой неделей АдГ потеряли два процентных пункта. В свою очередь блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца улучшил свои показатели на один пункт, набрав в опросе на этой неделе 27,5%. Таким образом разрыв между самыми популярными партиями Германии увеличился до пяти процентных пунктов в пользу ХДС/ХСС,
Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, не изменился и как и на прошлой неделе составляет 16%. Партия "Зелёные" набрала 11%, партия "Левые" - 10%.
"Партии вновь приближаются к своим результатам на федеральных выборах. ХДС/ХСС увеличивает своё преимущество перед АдГ до пяти пунктов", - прокомментировал результаты опроса глава института INSA главы Херманн Бинкерт.
Опрос проводился по интернету с 6 по 10 июня, в нем приняли участие 2004 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
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