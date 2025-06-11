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Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников - РИА Новости, 11.06.2025
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23:20 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gaza-2022392061.html
Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников
Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников - РИА Новости, 11.06.2025
Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников
Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела еще двух заложников, которых палестинские боевики похитили 7 октября 2023 года, заявил в среду вечером премьер РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:20:00+03:00
2025-06-11T23:20:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела еще двух заложников, которых палестинские боевики похитили 7 октября 2023 года, заявил в среду вечером премьер Биньямин Нетаньяху. "В ходе оперативной деятельности Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа были возвращены на родину тела двух наших заложников — Яира Яакова, да будет благословенна его память, и еще одного заложника, имя которого пока не разрешено к публикации (его семья была уведомлена)", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его канцелярия. Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, сообщила, что Яир Яаков был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года и убит в плену. Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются еще 53 заложника, больше половины из которых считаются погибшими. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников

Нетаньяху: из сектора Газа вывезли тела еще двух заложников

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела еще двух заложников, которых палестинские боевики похитили 7 октября 2023 года, заявил в среду вечером премьер Биньямин Нетаньяху.
"В ходе оперативной деятельности Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа были возвращены на родину тела двух наших заложников — Яира Яакова, да будет благословенна его память, и еще одного заложника, имя которого пока не разрешено к публикации (его семья была уведомлена)", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его канцелярия.
Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, сообщила, что Яир Яаков был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года и убит в плену.
Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются еще 53 заложника, больше половины из которых считаются погибшими.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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