Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела двух заложников
Нетаньяху: из сектора Газа вывезли тела еще двух заложников
© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Израильские силовики вывезли из сектора Газа тела еще двух заложников, которых палестинские боевики похитили 7 октября 2023 года, заявил в среду вечером премьер Биньямин Нетаньяху.
"В ходе оперативной деятельности Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа были возвращены на родину тела двух наших заложников — Яира Яакова, да будет благословенна его память, и еще одного заложника, имя которого пока не разрешено к публикации (его семья была уведомлена)", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его канцелярия.
Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, сообщила, что Яир Яаков был похищен из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года и убит в плену.
Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются еще 53 заложника, больше половины из которых считаются погибшими.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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