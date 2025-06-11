https://ria.ru/20250611/gaza-2022336686.html
При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек, пишут СМИ
При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025
При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек, пишут СМИ
По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильской атаки около центра распределения гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:12:00+03:00
2025-06-11T18:12:00+03:00
2025-06-11T18:12:00+03:00
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КАИР, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильской атаки около центра распределения гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинские источники. "Четырнадцать человек погибли при обстреле оккупацией (Израилем – ред.) около центра помощи в Рафахе на юге сектора Газа", - заявили источники. Во вторник власти сектора Газа сообщали, что жертвами израильских атак по людям, собравшимся у центров распределения гумпомощи, с 27 мая стали 163 человека, пострадали почти 1,5 тысячи. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек, пишут СМИ
Al Aqsa: при атаке Израиля на центр гумпомощи в Рафахе погибли 14 человек