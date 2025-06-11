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В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи - РИА Новости, 11.06.2025
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Культура
 
15:11 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/galereya-2022262170.html
В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи
В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи - РИА Новости, 11.06.2025
В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи
Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 11.06.2025
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культура
калининград
россия
алексей беспрозванных
третьяковская галерея
общество
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КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Рад сообщить, что 12 июня Третьяковская галерея в Калининграде откроет свои двери для посетителей... Для всех нас это историческое событие", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на первой выставке "Пять веков русского искусства" будет представлено больше 300 произведений из коллекции Третьяковской галереи: древнерусское искусство, шедевры эпохи Просвещения, образцы авангарда, соцреализм и работы современных художников. "Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение создать уникальный объект в регионе. Всегда чувствуем его особую заботу о западном форпосте России. Хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России!", - добавил Беспрозванных. Здание Филиала Третьяковской галереи входит в состав культурно – образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. Проект по созданию четырёх культурных центров в российских городах инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году.
https://ria.ru/20250606/muzeynyemarshruty-2021281132.html
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калининград, россия, алексей беспрозванных, третьяковская галерея, общество
Культура, Калининград, Россия, Алексей Беспрозванных, Третьяковская галерея, Общество
В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи

Беспрозванных: филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкФилиал Третьяковской галереи в Калининграде
Филиал Третьяковской галереи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Филиал Третьяковской галереи в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Рад сообщить, что 12 июня Третьяковская галерея в Калининграде откроет свои двери для посетителей... Для всех нас это историческое событие", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что на первой выставке "Пять веков русского искусства" будет представлено больше 300 произведений из коллекции Третьяковской галереи: древнерусское искусство, шедевры эпохи Просвещения, образцы авангарда, соцреализм и работы современных художников.
"Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение создать уникальный объект в регионе. Всегда чувствуем его особую заботу о западном форпосте России. Хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России!", - добавил Беспрозванных.
Здание Филиала Третьяковской галереи входит в состав культурно – образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. Проект по созданию четырёх культурных центров в российских городах инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году.
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КультураКалининградРоссияАлексей БеспрозванныхТретьяковская галереяОбщество
 
 
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