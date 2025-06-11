https://ria.ru/20250611/galereya-2022262170.html

В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи

В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи - РИА Новости, 11.06.2025

В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:11:00+03:00

2025-06-11T15:11:00+03:00

2025-06-11T15:11:00+03:00

культура

калининград

россия

алексей беспрозванных

третьяковская галерея

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290514_0:328:2890:1954_1920x0_80_0_0_57abdd35fad90def4bb43c799f086204.jpg

КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Рад сообщить, что 12 июня Третьяковская галерея в Калининграде откроет свои двери для посетителей... Для всех нас это историческое событие", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на первой выставке "Пять веков русского искусства" будет представлено больше 300 произведений из коллекции Третьяковской галереи: древнерусское искусство, шедевры эпохи Просвещения, образцы авангарда, соцреализм и работы современных художников. "Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение создать уникальный объект в регионе. Всегда чувствуем его особую заботу о западном форпосте России. Хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России!", - добавил Беспрозванных. Здание Филиала Третьяковской галереи входит в состав культурно – образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. Проект по созданию четырёх культурных центров в российских городах инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году.

https://ria.ru/20250606/muzeynyemarshruty-2021281132.html

https://ria.ru/20241019/fond-1978922276.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, россия, алексей беспрозванных, третьяковская галерея, общество