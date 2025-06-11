В Красноярском крае готовят план эвакуации судна, получившего пробоину
В Красноярском крае готовят план эвакуации судна, получившего пробоину на Енисее
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Готовится план эвакуации судна, получившего пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в ремонтные доки, степень повреждений уде оценена водолазами, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Четыре водолаза со специальным оборудованием весь день исследовали судно и оценили степень повреждений. Речники готовят план эвакуации аварийного судна в ремонтные доки. Эта работа также продолжается сегодня", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
Глава района уточнил, что продолжается мониторинг состояния правого берега реки, который больше всего пострадал от разлива топлива, сообщений о массовой гибели рыбы, птицы или других животных не поступало.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.