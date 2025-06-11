Рейтинг@Mail.ru
Футболисты сборной Эквадора отобрались на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:40 11.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Футболисты сборной Эквадора отобрались на ЧМ-2026

Футболисты сборной Эквадора сыграли вничью с командой Перу и вышли на ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Эквадора по футболу на выезде сыграла вничью с командой Перу в матче 16‑го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в южноамериканской зоне.
Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 0:0. На 75-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален эквадорский хавбек Алан Франко.
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
11 июня 2025 • начало в 04:30
Завершен
Перу
0 : 0
Эквадор
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Эквадора третий матч подряд сыграла вничью и идет на втором месте таблицы с 25 очками, гарантировав себе участие в чемпионате мира 2026 года. Перуанцы располагаются на предпоследнем, девятом месте таблицы с 12 очками.
Напрямую на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике выйдут шесть лучших команд, седьмая поборется за путевку на мировое первенство в межконтинентальном плей-офф.
Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Сборная Бразилии во главе с Анчелотти вышла на ЧМ-2026
11 июня 2025, 07:36
 
ФутболСпортЭквадорПеруЛима (город)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала