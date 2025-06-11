Футболисты сборной Эквадора отобрались на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Эквадора по футболу на выезде сыграла вничью с командой Перу в матче 16‑го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в южноамериканской зоне.
Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 0:0. На 75-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален эквадорский хавбек Алан Франко.
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
11 июня 2025
Сборная Эквадора третий матч подряд сыграла вничью и идет на втором месте таблицы с 25 очками, гарантировав себе участие в чемпионате мира 2026 года. Перуанцы располагаются на предпоследнем, девятом месте таблицы с 12 очками.
