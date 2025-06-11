https://ria.ru/20250611/eks-zamministra-2022223381.html
Экс-замминистра транспорта Токарев получил восемь лет тюрьмы
Экс-замминистра транспорта Токарев получил восемь лет тюрьмы - РИА Новости, 11.06.2025
Экс-замминистра транспорта Токарев получил восемь лет тюрьмы
Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату, сообщили РИА... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:01:00+03:00
2025-06-11T13:01:00+03:00
2025-06-11T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Токареву наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде.Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима. К такому же наказанию суд приговорил второго фигуранта дела - главу одной из компаний-подрядчиков Александра Иванова.На тот момент действующий замминистра был арестован в середине января 2022 года, вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности. Изначально ему вменялось мошенничество, но затем следствие переквалифицировало дело на статью 160 УК РФ (Присвоение или растрата). По данным газеты "Коммерсант", сумма ущерба превышает 720 миллионов рублей.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
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происшествия, россия, москва, владимир токарев
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Токарев
Экс-замминистра транспорта Токарев получил восемь лет тюрьмы
Экс-замминистра транспорта Токарев получил 8 лет за крупную растрату
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Токареву
наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима. К такому же наказанию суд приговорил второго фигуранта дела - главу одной из компаний-подрядчиков Александра Иванова
.
На тот момент действующий замминистра был арестован в середине января 2022 года, вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности. Изначально ему вменялось мошенничество, но затем следствие переквалифицировало дело на статью 160 УК РФ
(Присвоение или растрата). По данным газеты "Коммерсант", сумма ущерба превышает 720 миллионов рублей.
По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково
– Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.