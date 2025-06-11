https://ria.ru/20250611/ekonomika-2022303791.html

Дмитриев назвал сотрудничество США и Китая полезным для мировой экономики

Дмитриев назвал сотрудничество США и Китая полезным для мировой экономики - РИА Новости, 11.06.2025

Дмитриев назвал сотрудничество США и Китая полезным для мировой экономики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:50:00+03:00

2025-06-11T16:50:00+03:00

2025-06-11T16:50:00+03:00

экономика

сша

китай

россия

кирилл дмитриев

дональд трамп

си цзиньпин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики. "Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности торгового соглашения между странами. Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Американский президент также сообщил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для "открытия рынка КНР" для американского бизнеса.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022262827.html

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экономика, сша, китай, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, си цзиньпин, российский фонд прямых инвестиций