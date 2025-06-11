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Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали еще 10,2 тысячи горожан
Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали еще 10,2 тысячи горожан - РИА Новости, 11.06.2025
Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали еще 10,2 тысячи горожан
С марта по май 2025 года правообладателями жилья в рамках программы реновации стали около 10,2 тысячи жителей, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С марта по май 2025 года правообладателями жилья в рамках программы реновации стали около 10,2 тысячи жителей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За три весенних месяца документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 10,2 тысячи жителей столицы. В марте правообладателями нового жилья стали примерно 3 тысячи москвичей, в апреле – более 3,8 тысячи. В мае договоры с городом заключили около 3,5 тысячи горожан. Участникам программы были предложены комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новых квартирах на первых этажах обустроены помещения, где москвичи могут хранить велосипеды и коляски.Общедомовое пространство соответствует необходимым признакам безбарьерной среды, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что весной текущего года больше всего правообладателей жилья в новостройках в рамках программы реновации появилось на севере и востоке Москвы – свыше 2,5 и свыше 2,4 тысячи горожан соответственно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.
https://ria.ru/20250611/efimov-2022108202.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали еще 10,2 тысячи горожан
Ефимов: весной договоры на жилье по реновации оформили 10,2 тысячи горожан
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С марта по май 2025 года правообладателями жилья в рамках программы реновации стали около 10,2 тысячи жителей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За три весенних месяца документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 10,2 тысячи жителей столицы. В марте правообладателями нового жилья стали примерно 3 тысячи москвичей, в апреле – более 3,8 тысячи. В мае договоры с городом заключили около 3,5 тысячи горожан. Участникам программы были предложены комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в новых квартирах на первых этажах обустроены помещения, где москвичи могут хранить велосипеды и коляски.
Общедомовое пространство соответствует необходимым признакам безбарьерной среды, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что весной текущего года больше всего правообладателей жилья в новостройках в рамках программы реновации появилось на севере и востоке Москвы – свыше 2,5 и свыше 2,4 тысячи горожан соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.