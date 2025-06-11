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Школа дзюдо появилась в Волхове при поддержке "ФосАгро" - РИА Новости, 11.06.2025
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17:54 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/dzyudo-2022329895.html
Школа дзюдо появилась в Волхове при поддержке "ФосАгро"
Школа дзюдо появилась в Волхове при поддержке "ФосАгро" - РИА Новости, 11.06.2025
Школа дзюдо появилась в Волхове при поддержке "ФосАгро"
Школа дзюдо открылась в городе Волхов Ленинградской области под эгидой видовой федерации Санкт-Петербурга и компании "ФосАгро", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:54:00+03:00
2025-06-11T17:54:00+03:00
фосагро
дзюдо
спорт
ленинградская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Школа дзюдо открылась в городе Волхов Ленинградской области под эгидой видовой федерации Санкт-Петербурга и компании "ФосАгро", сообщает пресс-служба корпорации. Школа дзюдо открыта в рамках соцпрограммы "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Ее цель – поддержка детского и юношеского спорта, дополнительного образования и творчества. В церемонии участвовали глава федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин, заместитель гендиректора ПАО "ФосАгро" Валерий Федоров, президент соцпрограммы ДРОЗД Ренат Лайшев. Дзюдо стало десятым видом спорта в структуре "ДРОЗД-Волхов", чье десятилетие отмечается в 2025 году. В Волхове в секциях программы почти 1,2 тысячи детей занимаются спортом. "ДРОЗД дает детям комплексное развитие – спорт, дополнительное образование, духовное и патриотическое воспитание. Все расходы компания берет на себя – закупает спортивный инвентарь, организует поездки и проживание спортсменов на выездных соревнованиях, сама организует турниры. За два десятилетия на развитие ДРОЗДа “ФосАгро” направила более 2,5 миллиарда рублей", – сказал Федоров, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что опыт программы будет распространен на другие регионы. "Компания “ФосАгро” уделяет огромное внимание всестороннему и гармоничному развитию детей. Появление партнера в лице федерации дзюдо Санкт-Петербурга позволит улучшить качество подготовки молодых спортсменов, создать фундамент для развития этого вида спорта в Волхове", – отметил в своем приветственном слове президент программы ДРОЗД Лайшев. В рамках торжественного открытия школы городская федерация дзюдо и "ДРОЗД-Волхов" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Рахлин и директор АНО "ДРОЗД-Волхов" Василий Клиновицкий. В рамках соглашения стороны реализуют совместные проекты: образовательные программы, спортивные мероприятия, социальные инициативы, тренинги и семинары для тренерского состава, мастер-классы с участием звезд российского дзюдо, сотрудничество в организации летних спортивных лагерей. Особое внимание компания уделит оснащению тренировочных баз современным оборудованием и созданию новых спортивных секций. Президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга отметил, что огромный пласт работы сосредоточен именно на развитии детского спорта и формировании спортивного будущего страны. Михаил Рахлин рассказал, что у истоков становления дзюдо в Санкт-Петербурге стоял Анатолий Рахлин – легендарный тренер и наставник. Созданный им "Клуб дзюдо Турбостроитель" стал альма-матер сильнейших спортсменов страны и мира. "Уверен, что эти лучшие практики станут фундаментом новой школы дзюдо, которую мы открываем сегодня в Волхове", – подчеркнул Рахлин. На мероприятии мастер-класс для начинающих спортсменов провел олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Программа ДРОЗД – ключевой социальный проект группы "ФосАгро". Сегодня в рамках программы в городах присутствия компании открыты 84 спортивные секции по 31 виду спорта, в которых на постоянной основе занимаются более 8,5 тысячи детей. За 20-летнюю историю ее воспитанниками стали более 100 тысяч ребят.
https://ria.ru/20250526/fosagro-2019218456.html
https://ria.ru/20250519/kubok-2017870895.html
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фосагро, дзюдо, спорт, ленинградская область
ФосАгро, Дзюдо, Спорт, Ленинградская область
Школа дзюдо появилась в Волхове при поддержке "ФосАгро"

Школа дзюдо появилась в Ленобласти в рамках социальной программы "ФосАгро"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДзюдо
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Школа дзюдо открылась в городе Волхов Ленинградской области под эгидой видовой федерации Санкт-Петербурга и компании "ФосАгро", сообщает пресс-служба корпорации.
Школа дзюдо открыта в рамках соцпрограммы "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Ее цель – поддержка детского и юношеского спорта, дополнительного образования и творчества.
Логотип компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 21:00
В церемонии участвовали глава федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин, заместитель гендиректора ПАО "ФосАгро" Валерий Федоров, президент соцпрограммы ДРОЗД Ренат Лайшев.
Дзюдо стало десятым видом спорта в структуре "ДРОЗД-Волхов", чье десятилетие отмечается в 2025 году. В Волхове в секциях программы почти 1,2 тысячи детей занимаются спортом.
"ДРОЗД дает детям комплексное развитие – спорт, дополнительное образование, духовное и патриотическое воспитание. Все расходы компания берет на себя – закупает спортивный инвентарь, организует поездки и проживание спортсменов на выездных соревнованиях, сама организует турниры. За два десятилетия на развитие ДРОЗДа “ФосАгро” направила более 2,5 миллиарда рублей", – сказал Федоров, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что опыт программы будет распространен на другие регионы.
"Компания “ФосАгро” уделяет огромное внимание всестороннему и гармоничному развитию детей. Появление партнера в лице федерации дзюдо Санкт-Петербурга позволит улучшить качество подготовки молодых спортсменов, создать фундамент для развития этого вида спорта в Волхове", – отметил в своем приветственном слове президент программы ДРОЗД Лайшев.
В рамках торжественного открытия школы городская федерация дзюдо и "ДРОЗД-Волхов" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Рахлин и директор АНО "ДРОЗД-Волхов" Василий Клиновицкий.
В рамках соглашения стороны реализуют совместные проекты: образовательные программы, спортивные мероприятия, социальные инициативы, тренинги и семинары для тренерского состава, мастер-классы с участием звезд российского дзюдо, сотрудничество в организации летних спортивных лагерей. Особое внимание компания уделит оснащению тренировочных баз современным оборудованием и созданию новых спортивных секций.
Президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга отметил, что огромный пласт работы сосредоточен именно на развитии детского спорта и формировании спортивного будущего страны.
Михаил Рахлин рассказал, что у истоков становления дзюдо в Санкт-Петербурге стоял Анатолий Рахлин – легендарный тренер и наставник. Созданный им "Клуб дзюдо Турбостроитель" стал альма-матер сильнейших спортсменов страны и мира.
"Уверен, что эти лучшие практики станут фундаментом новой школы дзюдо, которую мы открываем сегодня в Волхове", – подчеркнул Рахлин.
На мероприятии мастер-класс для начинающих спортсменов провел олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
Программа ДРОЗД – ключевой социальный проект группы "ФосАгро". Сегодня в рамках программы в городах присутствия компании открыты 84 спортивные секции по 31 виду спорта, в которых на постоянной основе занимаются более 8,5 тысячи детей. За 20-летнюю историю ее воспитанниками стали более 100 тысяч ребят.
Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо в петербургском ДС Юбилейный - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Турнир памяти Анатолия Рахлина состоялся в Санкт-Петербурге
19 мая, 16:11
 
ФосАгроДзюдоСпортЛенинградская область
 
 
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