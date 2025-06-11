Дипломная работа: как выпускнику подготовить и защитить исследование
© Getty Images / gorodenkoffДипломная работа
© Getty Images / gorodenkoff
Дипломная работа. Архивное фото
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Оглавление
- Дипломная работа
- Виды дипломных работ
- Цель и задачи дипломной работы
- Подготовка к написанию дипломной работы
- Выбор темы
- Поиск научного руководителя
- Составление плана работы
- Проведение исследования для дипломной работы
- Написание дипломной работы
- Структура дипломной работы
- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список литературы
- Оформление дипломной работы
- Защита дипломной работы
- Мнение эксперта
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дипломная работа — финальная точка в учебе для большинства студентов. Какой должна быть, как составить содержание, как выглядит титульный лист, как сделать введение и заключение, как правильно писать основную часть диплома и какую роль играет научный руководитель — в материале РИА Новости.
Дипломная работа
Диплом или выпускная квалификационная работа — итоговое научное исследование студента, которое он готовит на последних курсах вуза.
“В зависимости от специальности и уровня образования диплом может отличаться по содержанию и уровню сложности, — говорит Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве России. — Будущие филологи, экономисты, юристы и другие гуманитарии, как правило, сосредотачиваются на теоретических аспектах. А вот студенты технических, естественно-научных и IT-направлений чаще работают над практическими задачами, предлагая конкретные решения”.
Виды дипломных работ
© Getty Images / fizkesДевушка за ноутбуком
© Getty Images / fizkes
Девушка за ноутбуком
Принято выделять три основных типа дипломных работ:
- Теоретические: основаны на изучении и анализе разнообразной информации по выбранной теме. Как правило, актуальны для гуманитарных наук;
- Практические: в основе таких работ лежат реальные исследования и эксперименты, а также анализ полученных с их помощью данных;
- Проектные: направлены на создание совершенно новых продуктов, технологий.
Порой среди них также выделяют прикладные работы, цель которых — решение конкретных актуальных задач.
Цель и задачи дипломной работы
Диплом студента должен наглядно продемонстрировать все теоретические знания, которые удалось приобрести будущему специалисту, для их самостоятельного применения на практике.
“Главная цель дипломной работы — показать, как будущий специалист умеет работать с информацией: обобщать, делать выводы и предлагать реальные решения или направления для развития. Это может быть и анализ литературного текста, и прототип мобильного приложения, и даже разработка проекта реформы в сфере ЖКХ — зависит от профиля обучения, — отмечает эксперт Лариса Микаллеф. — Среди ключевых задач выпускной квалификационной работы — систематизация полученных знаний и умение связать их с практикой, извлечение сути из большого массива данных, предложение конкретных идеи для применения изученного материала, а также развитие навыков самостоятельного научного поиска”.
Подготовка к написанию дипломной работы
© Getty Images / fizkesСтудентка во время учебы
© Getty Images / fizkes
Студентка во время учебы
Дипломная работа требует серьезной предварительной подготовки, приступать к ней рекомендуется как можно раньше. Нередко студенты легкомысленно относятся к предварительному этапу, однако именно он позволяет не только внимательно определиться с темой и понять, насколько она нова и актуальна, но и тщательно оценить собственные силы до начала активной работы.
Выбор темы
“Дипломная работа начинается с идеи. Поскольку диплом подразумевает самостоятельное научное исследование, где студент демонстрирует теоретические знания и практические навыки, то и в основе его должна лежать интересная ему самому и практически полезная для окружающих идея.
Если в начале работы не будет интереса, процесс и результат получится формальным и тягостным. Поэтому главный вопрос, которым надо задаться еще летом накануне финального года — о чем я хотел бы писать и чем хотел бы поделиться с научным и профессиональным миром?” — рекомендует Надежда Глушкова, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России.
Поиск научного руководителя
Не менее серьезно и ответственно необходимо подойти и к выбору научного руководителя для будущей дипломной работы. Грамотный руководитель подскажет, как подступиться к выбранной теме и что писать в том или ином разделе, будет направлять и корректировать работу на всех этапах.
“Кафедра уже на предпоследнем году обучения предлагает студентам список научных руководителей из числа кандидатов и докторов наук. Каждый из них представляет перечень научных направлений, в рамках которых возможна работа, — говорит Лариса Микаллеф. — Совместно с выбранным научным руководителем студент формулирует тему выпускной квалификационной работы. Осенью на заседании кафедры эта тема, соответствующая профилю обучения, утверждается официально Советом кафедры”.
Научного руководителя желательно найти за год до начала активной работы.
“Не стоит избегать самых требовательных и критичных преподавателей: чем больше работы, комментариев и исправлений в процессе, тем лучше пройдет защита. Но и не стоит забывать, что с научным руководителем вы будете работать в режиме регулярного общения весь следующий год, а значит, в идеале с ним все-таки нужно уметь находить общий язык”, — отмечает доцент Надежда Глушкова.
Составление плана работы
“План — это структура дипломной работы. Он должен быть логичным, последовательным и отражать ключевые этапы исследования. Готовый план необходимо согласовать с научным руководителем”, — говорит Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве России.
“Несомненно, коррекция плана работы неизбежна, когда в процессе ее написания появляется желание или необходимость углубиться в какой-то аспект, раскрыть его в другом ракурсе, когда выявляются особенности темы, неизвестные ранее, — отмечает Елена Торбик, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России. — В связи с этим и сама тема ВКР тоже может измениться при согласовании с профильной кафедрой и научным руководителем”.
Проведение исследования для дипломной работы
Теоретическое или практическое исследование — обязательная часть любой дипломной работы, позволяющая оценить не только знания выпускника, но и его способность их использовать на практике.
“Исследовательская работа зависит от типа проекта. Теоретическое исследование подразумевает работу с источниками, их анализ и обобщение. Практическое — проведение экспериментов, сбор и обработку данных. Важно использовать только проверенные источники информации и корректные методы исследования”, — отмечает эксперт Российского общества "Знание", лауреат премии ректора Финансового университета при Правительстве и доцента Финансового университета Екатерина Андреева.
Написание дипломной работы
© Getty Images / GaudiLabСтудентка во время работы в библиотеке
© Getty Images / GaudiLab
Студентка во время работы в библиотеке
Составленный заранее план помогает студенту не держать все время в голове, что писать в том или ином разделе, а грамотно выстроить процесс работы над дипломом. Как это обычно происходит — рассказывает эксперт Лариса Микаллеф:
- На первом этапе студент занимается сбором источников для списка литературы и тщательно изучает учебники, монографии и научные статьи по выбранной теме, знакомясь с уже существующими исследованиями в этой области.
- Обзор и анализ этих источников составляют содержание первой главы ВКР, которую, как правило, необходимо представить научному руководителю на проверку до конца декабря
- Затем студент приступает к написанию второй главы, которая служит связующим звеном между теоретической и практической частями работы. В ней описывается переход от теории к практике, формулируются цели, задачи, а также разрабатывается и обосновывается методология исследования. Ее обычно требуется сдать к концу февраля.
- Третья глава содержит результаты практического исследования. В ней студент демонстрирует собственный вклад в решение поставленной проблемы, иллюстрируя полученные данные с помощью таблиц, диаграмм и других визуальных средств. После каждой главы необходимо оформлять промежуточные выводы.
- По завершении исследования многие научные руководители рекомендуют приступать к написанию введения и заключения — структурных элементов, отражающих цели, задачи, ход и результаты всей работы в сжатом виде.
“Стиль изложения должен быть научным, точным и сжатым. Необходимо избегать субъективных оценок и необоснованных утверждений, каждое положение должно быть подкреплено ссылками на авторитетные источники”, — дополняет доцент Финансового университета Екатерина Андреева.
Структура дипломной работы
Собранный, проанализированный и подготовленный материал необходимо правильно представить. Типовая структура включает ряд стандартных элементов, которые, как правило, встречаются в большей части дипломов вне зависимости от тематики.
Титульный лист
Оформляется в соответствии с требованиями конкретной образовательной организации. Зачастую включает полное название учебного заведения (а также факультет или отделение, на котором учится автор), тему исследования, научного руководителя и прочее.
Содержание
Оно же оглавление, которое помогает легко ориентироваться на страницах дипломной работы и быстро находить нужный раздел и требуемую информацию. В содержание нужно включить все ключевые разделы работы, а также указать соответствующие им страницы.
Введение
“Это "лицо" исследования, — говорит Светлана Халевина, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ. — Известно, что введение, заключение и выводы по главам читаются в первую очередь, чтобы получить представление о проделанной работе. Необходимо обосновать актуальность темы, определить цель исследования и его задачи, выделить объект, предмет, новизну, описать методы, которые были использованы автором при написании выпускной работы”.
Основная часть
Состоит из нескольких глав, каждая из которых последовательно раскрывает тот или иной этап или аспект исследования. Как правило, раздел начинается с теоретической части, затем следует аналитика и практический раздел (с расчетами, примерами и прочим).
Заключение
“Заключение подводит итоги, формулирует выводы и возможные направления дальнейшего изучения”, — отмечает Лариса Микаллеф.
Список литературы
Оформляется строго по ГОСТу и включает все источники, использованные в работе.
Помимо этих основных разделов структура дипломной работы может включать список используемых в тексте сокращений и терминов, необходимые приложения.
Оформление дипломной работы
© Getty Images / StockRocketСтудентка во время работы в библиотеке
© Getty Images / StockRocket
Студентка во время работы в библиотеке
Каждый вуз может устанавливать собственные требования к оформлению дипломной работы. Но, по словам экспертов, они в большинстве случаев сводятся к следующим параметрам:
- Шрифт — Times New Roman;
- Размер шрифта — 14 pt;
- Межстрочный интервал — 1.5;
- Поля: левое — 3 см, правое — 1.5 см, верхнее и нижнее — 2 см;
- Абзацный отступ — 1.25 см;
- Выравнивание — по ширине;
- Нумерация страниц — с третьей страницы (введение), без указания номера на титульном листе;
- Каждая новая глава начинается с новой страницы;
- Названия глав, разделов и параграфов пишутся строчными буквами (но первая - прописная) с красной строки и выделяются кнопкой "полужирный текст".
“Сегодня практически в каждом вузе установлена система "Антиплагиат", поэтому не рекомендую брать куски чужих работ и вставлять их в диплом без переработки. Любую информацию стоит переписать своими словами. Ошибкой будет и генерирование ВКР через нейросети — при проверке системой будет указано на "подозрительный текст"”, — предупреждает Светлана Халевина.
Защита дипломной работы
Елена Торбик, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России:
“Защита – очень волнительный момент. На представление результатов проведенного исследования зачастую дается очень мало времени, а хочется рассказать все и подробно. К тому же никогда не знаешь, какой вопрос может задать комиссия. Чтобы подготовить студентов к защите, обязательно организуются так называемые предзащиты (фактически — имитация защиты ВКР), где научный руководитель вместе с несколькими коллегами заслушивают работы и выносят замечания к исправлению. В них часто присутствует блок Q&A (вопросы-ответы), импровизационная часть, позволяет попробовать себя в ответах на порой самые неожиданные вопросы”.
Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве России:
“В некоторых вузах студентам разрешают использовать интерактивные элементы, например, анимации или даже демонстрации приложений, если работа связана с IT. Такой подход делает защиту живее, а исследование нагляднее. Обязательно включите в презентацию яркие и показательные примеры из исследования, желательно оформленные в виде таблиц, диаграмм или других наглядных материалов.
Особенно важно продемонстрировать практические результаты, если они есть: это могут быть визуализации, медиаматериалы, скриншоты программ. Выучите текст доклада наизусть и не читайте его с листа — это продемонстрирует комиссии вашу уверенность и хорошее знание материала.
Мнение эксперта
Эксперт Надежда Глушкова из Финансового университета при Правительстве России:
“На нашей кафедре иностранных языков и межкультурной коммуникации традиционно рекомендуют определиться с темой дипломной работы в сентябре, предоставить введение и первую главу к декабрю, вторую к февралю, а третью (чаще всего связанную с преддипломной практикой) — к марту выпускного года.
Такой график помогает в начале учебного года одновременно адаптироваться к новым предметам и подбирать теоретический материал, а далее, когда собрана основа диплома и определены цели и задачи, более быстрыми темпами двигаться вперед, во второй и третьей главе делая акцент на практической составляющей”.
Екатерина Андреева, доцент Финансового университета:
“Дипломная работа — это важный этап профессионального становления. Шанс продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные за годы обучения. Подходите к работе ответственно, тщательно планируйте ее, обращайтесь за советом к руководителю и не бойтесь сложностей. Успешная защита — не только хорошая оценка, но и ценный опыт, полезный в будущей карьере. Важно показать свой вклад в развитие исследуемой области”.