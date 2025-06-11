Сборная Чили лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
01:07 11.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Чили лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Чили в гостях проиграла команде Боливии в матче 16-го тура отборочного турнира в Южной Америке и потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Встреча прошла в боливийском городе Эль-Альто и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Мигель Терсерос (5-я минута) и Энцо Монтейро (90).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
10 июня 2025 • начало в 23:00
Завершен
Боливия
2 : 0
Чили
05‎’‎ • Мигель Терсерос
(Диего Медина)
90‎’‎ • Enzo Monteiro
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обе команды заканчивали матч вдесятером. На 19-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник сборной Боливии Лукас Чавес, на 55-й - чилийский защитник Франсиско Сьерральта.
Сборная Чили (10 очков) занимает последнее место в турнирной таблице отборочного турнира, команда потерпела десятое поражение в 16 матчах. Победители Кубка Америки 2016 года пропустят третье первенство мира подряд. В последний раз они выступили на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где дошли до 1/8 финала. Сборная Боливии (17) прервала серию из шести матчей без побед, команда занимает восьмую строчку.
В следующем туре сборная Боливии в гостях сыграет с командой Колумбии 3 сентября, чилийцы в тот же день на выезде встретятся с бразильцами.
