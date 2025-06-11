Сборная Чили лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Чили в гостях проиграла команде Боливии в матче 16-го тура отборочного турнира в Южной Америке и потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Встреча прошла в боливийском городе Эль-Альто и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Мигель Терсерос (5-я минута) и Энцо Монтейро (90).

Обе команды заканчивали матч вдесятером. На 19-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник сборной Боливии Лукас Чавес, на 55-й - чилийский защитник Франсиско Сьерральта.

Сборная Чили (10 очков) занимает последнее место в турнирной таблице отборочного турнира, команда потерпела десятое поражение в 16 матчах. Победители Кубка Америки 2016 года пропустят третье первенство мира подряд. В последний раз они выступили на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где дошли до 1/8 финала. Сборная Боливии (17) прервала серию из шести матчей без побед, команда занимает восьмую строчку.