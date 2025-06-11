https://ria.ru/20250611/burdin-2022163725.html

Обвинение запросило четыре года колонии для музыканта Бурдина

Обвинение запросило четыре года колонии для музыканта Бурдина - РИА Новости, 11.06.2025

Обвинение запросило четыре года колонии для музыканта Бурдина

Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима для сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:25:00+03:00

2025-06-11T08:25:00+03:00

2025-06-11T08:56:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

владимир бурдин (музыкант)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима для сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Гособвинитель запросил для Бурдина четыре года общего (режима – ред.), сегодня вторая часть прений (в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга – ред.), выступает защита", – сказала собеседница агентства.Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Верх-Исетский районный суд 14 ноября того же года отправил в СИЗО 51-летнего Бурдина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ).Ранее потерпевший по делу Бурдина Алексей Кривокорытов заявлял, что не помнит, кто его ударил ножом. По словам потерпевшего, он приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября 2024 года на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В квартире уже на тот момент были пять человек, пили водку "все на равных", употребили около семи литров на шестерых. Он уточнял, что удар был один кухонным ножом черной рукояткой, пришелся он на правый бок, после этого его отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую", полицию. На вопрос обвинения, есть ли у Кривокорытова причины для оговора Бурдина, тот ответил отрицательно, добавив, что тот всегда был хорошим приятелем. В свою очередь один из свидетелей происшествия рассказывал суду, что не видел, как Бурдин взял столовый нож с подоконника, однако помнил, что музыкант держал его в правой руке.Свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал в полном объеме, готов выплатить Кривокорытову компенсацию, отмечали в суде. Бурдин заявлял суду, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. Также он пояснял судье, что в 2017 году привлекался к уголовной ответственности по этой же статье об умышленном причинении тяжкого вреда.Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.

https://ria.ru/20250609/krasnogorsk-2021835503.html

https://ria.ru/20250606/krasnojarsk-2021229332.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, владимир бурдин (музыкант)