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СМИ: НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону - РИА Новости, 11.06.2025
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03:48 11.06.2025 (обновлено: 16:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/blumberg-2022150376.html
СМИ: НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону
СМИ: НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону
Страны НАТО рассмотрят возможность включить средства на военную помощь Украине в затраты на оборону, которые хотят согласовать на саммите в июне, передает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:48:00+03:00
2025-06-11T16:04:00+03:00
в мире
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гаага
дональд трамп
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нато
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны НАТО рассмотрят возможность включить средства на военную помощь Украине в затраты на оборону, которые хотят согласовать на саммите в июне, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительный черновик декларации саммита. "Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих вкладов в оборону Украины в новые целевые траты, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока - ред.) позднее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа. Кроме того, страны-члены альянса также предлагают работать над устранением торговых барьеров в сфере обороны. Как отмечает агентство, проект декларации содержит одну страницу и концентрируется лишь на тратах альянса на оборону без обещаний по Украине. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250611/nato-2022142459.html
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в мире, украина, россия, гаага, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Гаага, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону

Bloomberg: в заявление саммита НАТО не включили тему вступления Украины в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны НАТО рассмотрят возможность включить средства на военную помощь Украине в затраты на оборону, которые хотят согласовать на саммите в июне, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительный черновик декларации саммита.
"Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих вкладов в оборону Украины в новые целевые траты, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока - ред.) позднее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа.
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Кроме того, страны-члены альянса также предлагают работать над устранением торговых барьеров в сфере обороны. Как отмечает агентство, проект декларации содержит одну страницу и концентрируется лишь на тратах альянса на оборону без обещаний по Украине.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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