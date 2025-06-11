В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа
В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа в Амурской области
Вид на Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает правительство Амурской области.
Филиал ГИТИСа в Благовещенске открывается по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в здании идёт капитальный ремонт кровли, работы завершат к открытию.
"Уверен, это событие даст мощный импульс развитию сферы культуры в регионе. Со временем планируем расширить перечень специальностей, исходя из потребности амурских учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах. Со своей стороны готовы оказать институту всю необходимую помощь. Педагогам будут предоставлены арендные квартиры на льготных условиях", - сказал губернатор региона Василий Орлов.
Прием документов от абитуриентов начнется в ближайшее время. Подать их можно будет через личный кабинет на официальном сайте ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства – ГИТИС". На первом этапе планируется открыть две специальности заочной формы обучения: "продюсер исполнительских искусств" и "звукорежиссура".
"На сегодняшний день ГИТИС прошел все этапы оформления документов и получил лицензию на оказание образовательных услуг в филиале. Восемнадцатого и 19 июля будут проводиться вступительные испытания. Зачисление состоится до 7 августа", - рассказал ректор института Григорий Заславский.
Все помещения филиала укомплектованы мебелью и оборудованы техникой. Официальное открытие филиала в Благовещенске планируется 25 июля. В этот же день станут известны и имена первых зачисленных в вуз студентов, а для всех желающих проведут экскурсию по филиалу. Места в общежитии для иногородних студентов предоставит Амурский колледж искусств и культуры.