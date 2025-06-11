https://ria.ru/20250611/blagoveschensk-2022154618.html

В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа

В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа - РИА Новости, 11.06.2025

В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа

Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:54:00+03:00

2025-06-11T05:54:00+03:00

2025-06-11T05:54:00+03:00

амурская область

благовещенск

амурская область

россия

владимир путин

василий орлов (губернатор)

григорий заславский

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a714611f4884bb26eed284095f96e2f4.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает правительство Амурской области. Филиал ГИТИСа в Благовещенске открывается по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в здании идёт капитальный ремонт кровли, работы завершат к открытию. "Уверен, это событие даст мощный импульс развитию сферы культуры в регионе. Со временем планируем расширить перечень специальностей, исходя из потребности амурских учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах. Со своей стороны готовы оказать институту всю необходимую помощь. Педагогам будут предоставлены арендные квартиры на льготных условиях", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Прием документов от абитуриентов начнется в ближайшее время. Подать их можно будет через личный кабинет на официальном сайте ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства – ГИТИС". На первом этапе планируется открыть две специальности заочной формы обучения: "продюсер исполнительских искусств" и "звукорежиссура". "На сегодняшний день ГИТИС прошел все этапы оформления документов и получил лицензию на оказание образовательных услуг в филиале. Восемнадцатого и 19 июля будут проводиться вступительные испытания. Зачисление состоится до 7 августа", - рассказал ректор института Григорий Заславский. Все помещения филиала укомплектованы мебелью и оборудованы техникой. Официальное открытие филиала в Благовещенске планируется 25 июля. В этот же день станут известны и имена первых зачисленных в вуз студентов, а для всех желающих проведут экскурсию по филиалу. Места в общежитии для иногородних студентов предоставит Амурский колледж искусств и культуры.

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, амурская область, россия, владимир путин, василий орлов (губернатор), григорий заславский, гитис