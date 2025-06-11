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В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа - РИА Новости, 11.06.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
05:54 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/blagoveschensk-2022154618.html
В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа
В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа - РИА Новости, 11.06.2025
В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа
Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:54:00+03:00
2025-06-11T05:54:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает правительство Амурской области. Филиал ГИТИСа в Благовещенске открывается по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в здании идёт капитальный ремонт кровли, работы завершат к открытию. "Уверен, это событие даст мощный импульс развитию сферы культуры в регионе. Со временем планируем расширить перечень специальностей, исходя из потребности амурских учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах. Со своей стороны готовы оказать институту всю необходимую помощь. Педагогам будут предоставлены арендные квартиры на льготных условиях", - сказал губернатор региона Василий Орлов. Прием документов от абитуриентов начнется в ближайшее время. Подать их можно будет через личный кабинет на официальном сайте ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства – ГИТИС". На первом этапе планируется открыть две специальности заочной формы обучения: "продюсер исполнительских искусств" и "звукорежиссура". "На сегодняшний день ГИТИС прошел все этапы оформления документов и получил лицензию на оказание образовательных услуг в филиале. Восемнадцатого и 19 июля будут проводиться вступительные испытания. Зачисление состоится до 7 августа", - рассказал ректор института Григорий Заславский. Все помещения филиала укомплектованы мебелью и оборудованы техникой. Официальное открытие филиала в Благовещенске планируется 25 июля. В этот же день станут известны и имена первых зачисленных в вуз студентов, а для всех желающих проведут экскурсию по филиалу. Места в общежитии для иногородних студентов предоставит Амурский колледж искусств и культуры.
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благовещенск, амурская область, россия, владимир путин, василий орлов (губернатор), григорий заславский, гитис
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Россия, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Григорий Заславский, ГИТИС
В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа

В Благовещенске в конце июля откроется филиал ГИТИСа в Амурской области

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на Благовещенск
Вид на Благовещенск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Филиал ГИТИСа откроется в Благовещенске в конце июля, для московских преподавателей вуза предоставят арендные квартиры на льготных условиях, сообщает правительство Амурской области.
Филиал ГИТИСа в Благовещенске открывается по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в здании идёт капитальный ремонт кровли, работы завершат к открытию.
"Уверен, это событие даст мощный импульс развитию сферы культуры в регионе. Со временем планируем расширить перечень специальностей, исходя из потребности амурских учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах. Со своей стороны готовы оказать институту всю необходимую помощь. Педагогам будут предоставлены арендные квартиры на льготных условиях", - сказал губернатор региона Василий Орлов.
Прием документов от абитуриентов начнется в ближайшее время. Подать их можно будет через личный кабинет на официальном сайте ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства – ГИТИС". На первом этапе планируется открыть две специальности заочной формы обучения: "продюсер исполнительских искусств" и "звукорежиссура".
"На сегодняшний день ГИТИС прошел все этапы оформления документов и получил лицензию на оказание образовательных услуг в филиале. Восемнадцатого и 19 июля будут проводиться вступительные испытания. Зачисление состоится до 7 августа", - рассказал ректор института Григорий Заславский.
Все помещения филиала укомплектованы мебелью и оборудованы техникой. Официальное открытие филиала в Благовещенске планируется 25 июля. В этот же день станут известны и имена первых зачисленных в вуз студентов, а для всех желающих проведут экскурсию по филиалу. Места в общежитии для иногородних студентов предоставит Амурский колледж искусств и культуры.
 
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьРоссияВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)Григорий ЗаславскийГИТИС
 
 
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