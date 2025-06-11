https://ria.ru/20250611/biryukov-2022293788.html

Территории у трех станций метро благоустроили в Москве, сообщил Бирюков

Территории у трех станций метро благоустроили в Москве, сообщил Бирюков - РИА Новости, 11.06.2025

Территории у трех станций метро благоустроили в Москве, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле станций метро "Коммунарка", "Новомосковская" и "Потапово" в новой Москве,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:27:00+03:00

2025-06-11T16:27:00+03:00

2025-06-11T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле станций метро "Коммунарка", "Новомосковская" и "Потапово" в новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле станций метро "Коммунарка", "Новомосковская" и "Потапово" в ТиНАО… Основной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы благоустройства вошли улицы Александры Монаховой, Карасева и Василия Ощепкова", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 12 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложена дополнительная ливневая система. "В рамках проектов привели в порядок существующие тротуары, на улицах Карасева и Василия Ощепкова, где их не было, сделали новые. Общая площадь пешеходной зоны составила почти 27 тысяч квадратных метров. Заменили более 100 тысяч "квадратов" асфальта на дорогах и 10 светофоров, организовали парковочные карманы. Территории возле новых станций теперь освещают около 400 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков. Он уточнил, что для комфорта пассажиров открыли новые автобусные остановки в районе метро "Коммунарка" и "Потапово". Кроме того, около "Коммунарки" заменили три остановочных павильона. Рядом со станцией "Коммунарка" благоустроили пространство около дома культуры и обновили сквер на улице Александры Монаховой. Там установили современные фонари, скамейки для отдыха и качели, отремонтировали две детские площадки. В сквере появилась небольшая спортивная зона. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станций метро разбили более 70 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20250610/moskva-2022002198.html

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петр бирюков, москва, тинао, общество, городское хозяйство москвы