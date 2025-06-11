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ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:34:00+03:00
2025-06-11T03:34:00+03:00
2025-06-11T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250611/opasnost-2022149388.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области
Гусев: силы ПВО уничтожили более пяти БПЛА в Воронежской области