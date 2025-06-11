https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022149822.html

ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области

ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 11.06.2025

ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:34:00+03:00

2025-06-11T03:34:00+03:00

2025-06-11T03:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250611/opasnost-2022149388.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)