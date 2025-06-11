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Артроскопические операции на плече начали делать в Белгородской области - РИА Новости, 11.06.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:42 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/belgorod-2022183838.html
Артроскопические операции на плече начали делать в Белгородской области
Артроскопические операции на плече начали делать в Белгородской области - РИА Новости, 11.06.2025
Артроскопические операции на плече начали делать в Белгородской области
Высокотехнологичные артроскопические операции на плечевом суставе стали доступны жителям Белгородской области, которые ранее получали такую помощь в других... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:42:00+03:00
2025-06-11T10:42:00+03:00
белгородская область
общество
здоровье - общество
москва
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Высокотехнологичные артроскопические операции на плечевом суставе стали доступны жителям Белгородской области, которые ранее получали такую помощь в других регионах страны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Продолжаем работать над тем, чтобы наши жители могли получать как можно больше видов медицинской помощи у себя в регионе… В областной больнице начали выполнять артроскопические операции на плечевом суставе. До этого наши жители были вынуждены на такие операции ездить в Москву и Санкт-Петербург", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Операции начали проводить в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Белгородские врачи освоили малоинвазивный - менее травматичный метод без разрезов, который позволяет быстрее восстановиться, чем после обычного вмешательства. За счет средств областного бюджета региона было приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование, на это направили 23 миллиона рублей. "Четыре операции уже произведены, они прошли успешно, достаточно уверенно мы смотрим на то, чтобы все операции подобные проводились только на территории Белгородской области, и уверен, что наши врачи успешно справятся с поставленной задачей", — подчеркнул Гладков. В правительстве региона добавили, что в регионе высокими темпами сокращается очередь на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, теперь такая же задача поставлена по операциям по удалению катаракты и лечению плечевого сустава.
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html
https://ria.ru/20250609/gladkov-2021785671.html
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общество, здоровье - общество, москва, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Вячеслав Гладков
Артроскопические операции на плече начали делать в Белгородской области

В Белгородской области начали делать артроскопические операции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОперация в медицинском центре
Операция в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Операция в медицинском центре. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Высокотехнологичные артроскопические операции на плечевом суставе стали доступны жителям Белгородской области, которые ранее получали такую помощь в других регионах страны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Продолжаем работать над тем, чтобы наши жители могли получать как можно больше видов медицинской помощи у себя в регионе… В областной больнице начали выполнять артроскопические операции на плечевом суставе. До этого наши жители были вынуждены на такие операции ездить в Москву и Санкт-Петербург", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Операции начали проводить в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Белгородские врачи освоили малоинвазивный - менее травматичный метод без разрезов, который позволяет быстрее восстановиться, чем после обычного вмешательства. За счет средств областного бюджета региона было приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование, на это направили 23 миллиона рублей.
"Четыре операции уже произведены, они прошли успешно, достаточно уверенно мы смотрим на то, чтобы все операции подобные проводились только на территории Белгородской области, и уверен, что наши врачи успешно справятся с поставленной задачей", — подчеркнул Гладков.
В правительстве региона добавили, что в регионе высокими темпами сокращается очередь на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, теперь такая же задача поставлена по операциям по удалению катаракты и лечению плечевого сустава.
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