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В доме у устроившего стрельбу в школе в Австрии нашли самодельную бомбу - РИА Новости, 11.06.2025
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10:14 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/avstriya-2022177421.html
В доме у устроившего стрельбу в школе в Австрии нашли самодельную бомбу
В доме у устроившего стрельбу в школе в Австрии нашли самодельную бомбу - РИА Новости, 11.06.2025
В доме у устроившего стрельбу в школе в Австрии нашли самодельную бомбу
Полиция обнаружила нефункционирующее самодельное взрывное устройство в ходе обыска дома у преступника, устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:14:00+03:00
2025-06-11T10:14:00+03:00
в мире
грац
австрия
нападение на школу в граце
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция обнаружила нефункционирующее самодельное взрывное устройство в ходе обыска дома у преступника, устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце, сообщила полиция Штирии. "Во время обыска в доме 21-летнего преступника было обнаружено предсмертное письмо и нефункционирующее самодельное взрывное устройство", - сообщила полиция в соцсети X. Кроме того, как сообщает издание Heute, незадолго до нападения преступник отправил своей матери прощальное видео. На видео он не говорит о своих мотивах, но лишь заверяет, что делает всё по собственному разумению и "по собственной воле". Посмотрев видео, мать немедленно уведомила полицию, однако было уже поздно: в этом момент стрельба в школе уже началась. Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Позже газета сообщила об еще одном скончавшемся. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных орудия, которыми он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления. По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html
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РИА Новости
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5
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60
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60
в мире, грац, австрия, нападение на школу в граце
В мире, Грац, Австрия, Нападение на школу в Граце
В доме у устроившего стрельбу в школе в Австрии нашли самодельную бомбу

Полиция нашла самодельную бомбу при обыске дома у устроившего стрельбу в Граце

© AP Photo / Kleine ZeitungСотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция обнаружила нефункционирующее самодельное взрывное устройство в ходе обыска дома у преступника, устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце, сообщила полиция Штирии.
"Во время обыска в доме 21-летнего преступника было обнаружено предсмертное письмо и нефункционирующее самодельное взрывное устройство", - сообщила полиция в соцсети X.
Кроме того, как сообщает издание Heute, незадолго до нападения преступник отправил своей матери прощальное видео. На видео он не говорит о своих мотивах, но лишь заверяет, что делает всё по собственному разумению и "по собственной воле". Посмотрев видео, мать немедленно уведомила полицию, однако было уже поздно: в этом момент стрельба в школе уже началась.
Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Позже газета сообщила об еще одном скончавшемся. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных орудия, которыми он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.
По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника
Вчера, 14:06
 
В миреГрацАвстрияНападение на школу в Граце
 
 
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