https://ria.ru/20250611/argentina-2022155082.html

Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим

Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим - РИА Новости, 11.06.2025

Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим

Сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер считают приговор Верховного суда в ее отношении политическим, сообщили они РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:59:00+03:00

2025-06-11T05:59:00+03:00

2025-06-11T05:59:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер считают приговор Верховного суда в ее отношении политическим, сообщили они РИА Новости. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. "Верховный суд не только хотел лишить свободы экс-президента, но и лишить граждан возможности иметь альтернативу на выборах, эта возможность - угроза для правительства", - сказал РИА Новости генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов Аргентины Родольфо Агилар. "Её осудили из-за политики, потому что они знают, что, если она будет баллотироваться, - победит. Потому что она единственная, кто отвечал нуждам людей", - сказала сторонница Киршнер Лаура Галеано, пришедшая поддержать экс-президента к ее дому. "Это печально, это было ожидаемо, я не ожидала другого решения, но это беспрецедентно", - сказала, в свою очередь профессор Университета Буэнос-Айреса Белен. После объявления решения суда тысячи сторонников Киршнер собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает. В настоящее время основная часть протестующих разошлась, у дома экс-президента остаётся группа протестующих, передает телеканал TN.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022146109.html

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)