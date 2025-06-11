https://ria.ru/20250611/argentina-2022155082.html
Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим
Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим - РИА Новости, 11.06.2025
Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим
Сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер считают приговор Верховного суда в ее отношении политическим, сообщили они РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:59:00+03:00
2025-06-11T05:59:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер считают приговор Верховного суда в ее отношении политическим, сообщили они РИА Новости. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. "Верховный суд не только хотел лишить свободы экс-президента, но и лишить граждан возможности иметь альтернативу на выборах, эта возможность - угроза для правительства", - сказал РИА Новости генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов Аргентины Родольфо Агилар. "Её осудили из-за политики, потому что они знают, что, если она будет баллотироваться, - победит. Потому что она единственная, кто отвечал нуждам людей", - сказала сторонница Киршнер Лаура Галеано, пришедшая поддержать экс-президента к ее дому. "Это печально, это было ожидаемо, я не ожидала другого решения, но это беспрецедентно", - сказала, в свою очередь профессор Университета Буэнос-Айреса Белен. После объявления решения суда тысячи сторонников Киршнер собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает. В настоящее время основная часть протестующих разошлась, у дома экс-президента остаётся группа протестующих, передает телеканал TN.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022146109.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Сторонники Киршнер считают приговор в ее отношении политическим
Сторонники Киршнер считают приговор Верховного суда Аргентины политическим
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер считают приговор Верховного суда в ее отношении политическим, сообщили они РИА Новости.
Верховный суд Аргентины
во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности.
"Верховный суд не только хотел лишить свободы экс-президента, но и лишить граждан возможности иметь альтернативу на выборах, эта возможность - угроза для правительства", - сказал РИА Новости генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов Аргентины Родольфо Агилар.
"Её осудили из-за политики, потому что они знают, что, если она будет баллотироваться, - победит. Потому что она единственная, кто отвечал нуждам людей", - сказала сторонница Киршнер Лаура Галеано, пришедшая поддержать экс-президента к ее дому.
"Это печально, это было ожидаемо, я не ожидала другого решения, но это беспрецедентно", - сказала, в свою очередь профессор Университета Буэнос-Айреса
Белен.
После объявления решения суда тысячи сторонников Киршнер собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает. В настоящее время основная часть протестующих разошлась, у дома экс-президента остаётся группа протестующих, передает телеканал TN.