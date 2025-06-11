https://ria.ru/20250611/analiz-2022306558.html

Специалисты обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике

Специалисты обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике - РИА Новости, 11.06.2025

Специалисты обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике

Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК) обнаружили превышение количества плесени в египетской... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:00:00+03:00

2025-06-11T17:00:00+03:00

2025-06-11T17:00:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК) обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике в 14 раз и дрожжей в два раза, сообщили в организации. Специалисты в понедельник провели анализ быстрозамороженной клубники, импортированной из Египта. "Результаты испытаний показали несоответствие нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в два раза, а плесени – в 14 раз, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", — сообщили на сайте ЦОК АПК. По словам специалистов, превышение микробиологических показателей связано с нарушением санитарных правил на производстве и температурного режима при хранении и транспортировке продукции. "Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые, в свою очередь, могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям", — добавили в ЦОК АПК.

https://ria.ru/20250525/klubnika-2018928470.html

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