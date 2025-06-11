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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 11.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:44:00+03:00
2025-06-11T08:44:00+03:00
2025-06-11T08:50:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Безопасность
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов