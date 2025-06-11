https://ria.ru/20250611/aeroport-2022165651.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 11.06.2025

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:44:00+03:00

2025-06-11T08:44:00+03:00

2025-06-11T08:50:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

калуга

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, безопасность