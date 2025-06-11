Редактору URA.RU вменяют один эпизод по делу о даче взятки
Герасимова: редактору URA.RU Аллаярову вменяют один эпизод по делу о даче взятки
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, арестованному по обвинению в даче взятки экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, вменяют один эпизод, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Светлана Герасимова в среду.
В уральской редакции URA.RU 5 июня прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, отмечали в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным самого издания URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Шестого июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получение взятки от журналиста, отправили под домашний арест тоже до 4 августа.
"Вменяют (Аллаярову – ред.) один эпизод. Свидетелей (по делу – ред.) нет", – сказала Герасимова агентству.
Также, по ее мнению, Карпов не заключал соглашение о сотрудничестве со следствием. "Досудебки" (у Карпова – ред.) нет", – считает адвокат.
В пресс-службе Ленинского райсуда поясняли РИА Новости, что следователи ходатайствовали о заключении под стражу и Карпова, и Аллаярова, на данный момент в инстанцию поступили апелляционные жалобы на арест от обоих фигурантов. В свою очередь в региональном управлении СК РФ подчеркнули, что "ситуацию не комментируют".
Ранее адвокаты Аллаярова Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова рассказали журналистам, что сумма взятки, которую вменяют Аллаярову – 20 тысяч рублей. Редактор свою вину не признал.
Союз журналистов России выражал поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется, в частности, на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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