https://ria.ru/20250611/advokat-2022355044.html

Редактору URA.RU вменяют один эпизод по делу о даче взятки

Редактору URA.RU вменяют один эпизод по делу о даче взятки - РИА Новости, 11.06.2025

Редактору URA.RU вменяют один эпизод по делу о даче взятки

Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, арестованному по обвинению в даче взятки экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:12:00+03:00

2025-06-11T19:12:00+03:00

2025-06-11T19:12:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, арестованному по обвинению в даче взятки экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, вменяют один эпизод, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Светлана Герасимова в среду. В уральской редакции URA.RU 5 июня прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, отмечали в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным самого издания URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Шестого июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получение взятки от журналиста, отправили под домашний арест тоже до 4 августа. "Вменяют (Аллаярову – ред.) один эпизод. Свидетелей (по делу – ред.) нет", – сказала Герасимова агентству. Также, по ее мнению, Карпов не заключал соглашение о сотрудничестве со следствием. "Досудебки" (у Карпова – ред.) нет", – считает адвокат. В пресс-службе Ленинского райсуда поясняли РИА Новости, что следователи ходатайствовали о заключении под стражу и Карпова, и Аллаярова, на данный момент в инстанцию поступили апелляционные жалобы на арест от обоих фигурантов. В свою очередь в региональном управлении СК РФ подчеркнули, что "ситуацию не комментируют". Ранее адвокаты Аллаярова Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова рассказали журналистам, что сумма взятки, которую вменяют Аллаярову – 20 тысяч рублей. Редактор свою вину не признал. Союз журналистов России выражал поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется, в частности, на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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