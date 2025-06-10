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Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику
Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику - РИА Новости, 10.06.2025
Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику
Житель Кабардино-Балкарии лишился более 14 миллионов рублей, переведя их телефонному мошеннику, действовавшему под видом брокера инвестиционной компании,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:35:00+03:00
2025-06-10T13:35:00+03:00
2025-06-10T13:35:00+03:00
происшествия
эльбрусский район
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии лишился более 14 миллионов рублей, переведя их телефонному мошеннику, действовавшему под видом брокера инвестиционной компании, сообщило региональное МВД. "В УМВД России "Нальчик" обратился 50-летний житель Эльбрусского района. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером компании, занимающейся инвестициями. Под предлогом дополнительного заработка на бирже лжеброкер убедил мужчину перевести в несколько этапов денежные средства в сумме более 14 миллионов рублей на предложенные банковские счета", - говорится в сообщении. Получив деньги, "брокер" перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021920838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрусский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Эльбрусский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику
Житель КБР потерял 14 миллионов рублей из-за лжеброкера