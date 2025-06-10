https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html

Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику

Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику - РИА Новости, 10.06.2025

Житель КБР потерял 14 миллионов рублей, переведя их мошеннику

Житель Кабардино-Балкарии лишился более 14 миллионов рублей, переведя их телефонному мошеннику, действовавшему под видом брокера инвестиционной компании,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:35:00+03:00

2025-06-10T13:35:00+03:00

2025-06-10T13:35:00+03:00

происшествия

эльбрусский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии лишился более 14 миллионов рублей, переведя их телефонному мошеннику, действовавшему под видом брокера инвестиционной компании, сообщило региональное МВД. "В УМВД России "Нальчик" обратился 50-летний житель Эльбрусского района. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером компании, занимающейся инвестициями. Под предлогом дополнительного заработка на бирже лжеброкер убедил мужчину перевести в несколько этапов денежные средства в сумме более 14 миллионов рублей на предложенные банковские счета", - говорится в сообщении. Получив деньги, "брокер" перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021920838.html

эльбрусский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, эльбрусский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)