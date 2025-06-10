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В Ярославской области выделят еще 86 млн руб на жилье детям-сиротам

В Ярославской области выделят еще 86 млн руб на жилье детям-сиротам - РИА Новости, 10.06.2025

В Ярославской области выделят еще 86 млн руб на жилье детям-сиротам

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о выделении ещё 86 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:59:00+03:00

2025-06-10T17:59:00+03:00

2025-06-10T17:59:00+03:00

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о выделении ещё 86 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот. "Подписал постановление о выделении 86 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот. С начала года их получили уже 47 человек. Еще 30 выдадим до конца 2025-го. Всего за время действия федерального закона в регионе оформлено 106 сертификатов на общую сумму свыше 314 миллионов рублей", - сообщил губернатор в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что жилищные сертификаты разработаны как дополнительная мера поддержки. Купить по ним квартиру можно в любой точке региона. По его мнению, в Ярославской области жилищное строительство идет с хорошей динамикой, поэтому "выбрать есть из чего". "Одновременно с выдачей сертификатов приобретаем жилье для детей-сирот. В прошлом году выделили 91 квартиру. В этом планируем купить и предоставить уже 150 квартир", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20250610/pedagogi-2022063093.html

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ярославская область, михаил евраев, жилье, сироты, дети-сироты