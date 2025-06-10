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Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине - РИА Новости, 10.06.2025
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19:38 10.06.2025 (обновлено: 19:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине - РИА Новости, 10.06.2025
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине
Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:38:00+03:00
2025-06-10T19:44:00+03:00
в мире
украина
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брянская область
владимир зеленский
владимир путин
артем дмитрук
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским президентом, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист! Встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет", — написал он.Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил, что украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны. Глава киевского режима также утверждает, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме российского президента Владимир Путина.На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, российский лидер задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html
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в мире, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине

Дмитрук: Зеленский не может рассчитывать на переговоры с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским президентом, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист! Встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
9 июня, 08:00
Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил, что украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны. Глава киевского режима также утверждает, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме российского президента Владимир Путина.
На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, российский лидер задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский раскрыл, что Запад требует от Украины
Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
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