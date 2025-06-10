Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине
Дмитрук: Зеленский не может рассчитывать на переговоры с Путиным
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским президентом, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист! Встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет", — написал он.
Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил, что украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны. Глава киевского режима также утверждает, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме российского президента Владимир Путина.
На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, российский лидер задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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