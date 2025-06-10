https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html

Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине

Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине - РИА Новости, 10.06.2025

Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине

Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:38:00+03:00

2025-06-10T19:38:00+03:00

2025-06-10T19:44:00+03:00

в мире

украина

россия

брянская область

владимир зеленский

владимир путин

артем дмитрук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает легитимным статусом и действует, как террорист, поэтому главе киевского режима не стоит рассчитывать на переговоры с российским президентом, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист! Встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет", — написал он.Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил, что украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны. Глава киевского режима также утверждает, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме российского президента Владимир Путина.На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, российский лидер задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html

украина

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, артем дмитрук, верховная рада украины