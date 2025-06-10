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В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
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03:29 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ
Владимир Зеленский намеренно уклоняется от процессов получения погибших боевиков ВСУ, чтобы избежать ответственности, написал депутат Верховной Рады Артем... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:29:00+03:00
2025-06-10T03:29:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
артем дмитрук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно уклоняется от процессов получения погибших боевиков ВСУ, чтобы избежать ответственности, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по &lt;…&gt; приему тел погибших", —написал он.По словам депутата, глава киевского режима и его команда просто не знают, как "выбираться из ямы", которую сами себе выкопали."По уши в крови и горе украинских граждан и, как обычно, еще и пытаются обвинять других!" — написал он.В прошлую субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.При этом российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Как сообщили в Минобороны, колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, но украинская сторона не явилась, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021702689.html
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в мире, украина, киев, стамбул, владимир зеленский, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Стамбул, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ

Дмитрук: Зеленский намеренно уклоняется от приема тел боевиков ВСУ

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно уклоняется от процессов получения погибших боевиков ВСУ, чтобы избежать ответственности, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по <…> приему тел погибших", —написал он.
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По словам депутата, глава киевского режима и его команда просто не знают, как "выбираться из ямы", которую сами себе выкопали.
"По уши в крови и горе украинских граждан и, как обычно, еще и пытаются обвинять других!" — написал он.
В прошлую субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
При этом российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Как сообщили в Минобороны, колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, но украинская сторона не явилась, хотя дата была объявлена заранее.
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В миреУкраинаКиевСтамбулВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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