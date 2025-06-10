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Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде - РИА Новости, 10.06.2025
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15:54 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html
Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде
Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде - РИА Новости, 10.06.2025
Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде
Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:54:00+03:00
2025-06-10T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении Дубинского. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«
"Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении Дубинского.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:24
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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