https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022042927.html

Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде

Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде - РИА Новости, 10.06.2025

Зеленский готовится к мобилизации 18-летних, заявили в Раде

Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении Дубинского. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022033971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины