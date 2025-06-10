https://ria.ru/20250610/zapad-2021992201.html

Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии

Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии

Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:48:00+03:00

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белоруссия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО, вновь обретшего смысл своего существования, информационная война за сердца и умы нашей молодежи, - это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее и только еще больше способствовало развитию интеграционных уз между нашими государствами", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Глава белорусской дипломатии выразил надежду, что правительства и экспертные округи западных стран, которые небезразличны к судьбе своих народов, услышат и примут приглашение посетить осенью третью Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "Мы готовы к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности в нашем общем доме Евразии", - сказал Рыженков.

https://ria.ru/20241210/sanktsii-1988404969.html

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россия, белоруссия, москва, максим рыженков, сергей лавров