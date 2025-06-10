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Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
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13:13 10.06.2025 (обновлено: 13:48 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zapad-2021992201.html
Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии
Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии
Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:13:00+03:00
2025-06-10T13:48:00+03:00
россия
белоруссия
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максим рыженков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО, вновь обретшего смысл своего существования, информационная война за сердца и умы нашей молодежи, - это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее и только еще больше способствовало развитию интеграционных уз между нашими государствами", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Глава белорусской дипломатии выразил надежду, что правительства и экспертные округи западных стран, которые небезразличны к судьбе своих народов, услышат и примут приглашение посетить осенью третью Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "Мы готовы к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности в нашем общем доме Евразии", - сказал Рыженков.
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россия, белоруссия, москва, максим рыженков, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Москва, Максим Рыженков, Сергей Лавров
Запад не смог рассорить Москву и Минск, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Запад не смог рассорить Москву и Минск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Максим Рыженков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО, вновь обретшего смысл своего существования, информационная война за сердца и умы нашей молодежи, - это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее и только еще больше способствовало развитию интеграционных уз между нашими государствами", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Глава белорусской дипломатии выразил надежду, что правительства и экспертные округи западных стран, которые небезразличны к судьбе своих народов, услышат и примут приглашение посетить осенью третью Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "Мы готовы к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности в нашем общем доме Евразии", - сказал Рыженков.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции
10 декабря 2024, 14:54
 
РоссияБелоруссияМоскваМаксим РыженковСергей Лавров
 
 
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