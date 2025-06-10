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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:59:00+03:00
2025-06-10T12:59:00+03:00
2025-06-10T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Senator канадского производства и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действия "Запада"