https://ria.ru/20250610/zapad-2021984334.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:59:00+03:00

2025-06-10T12:59:00+03:00

2025-06-10T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Senator канадского производства и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250610/zapad-2021958359.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)