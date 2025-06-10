https://ria.ru/20250610/zapad-2021958950.html

Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии

Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии

Очень многим странам надоел менторский тон коллективного Запада, все больше и больше стран готовы выстраивать отношения между собой, не видя панацеи для решения РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:00:00+03:00

2025-06-10T11:00:00+03:00

2025-06-10T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Очень многим странам надоел менторский тон коллективного Запада, все больше и больше стран готовы выстраивать отношения между собой, не видя панацеи для решения своих вопросов в странах Запада, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала "Россия 24"."На самом деле очень многим странам надоел менторский тон так называемого коллективного Запада по любым вопросам: политическим, экономическим, внешнеполитическим, финансовым и так далее. Все больше и больше стран вынуждены в какой-то степени учитывать возможные последствия, но все больше и больше готовы выстраивать прагматичные отношения между собой, не видя панацеи для решения всех своих вопросов в странах Запада", - сказал он.

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021886199.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире