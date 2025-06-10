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Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
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11:00 10.06.2025 (обновлено: 11:09 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zapad-2021958950.html
Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Очень многим странам надоел менторский тон коллективного Запада, все больше и больше стран готовы выстраивать отношения между собой, не видя панацеи для решения РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:00:00+03:00
2025-06-10T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Очень многим странам надоел менторский тон коллективного Запада, все больше и больше стран готовы выстраивать отношения между собой, не видя панацеи для решения своих вопросов в странах Запада, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала "Россия 24"."На самом деле очень многим странам надоел менторский тон так называемого коллективного Запада по любым вопросам: политическим, экономическим, внешнеполитическим, финансовым и так далее. Все больше и больше стран вынуждены в какой-то степени учитывать возможные последствия, но все больше и больше готовы выстраивать прагматичные отношения между собой, не видя панацеи для решения всех своих вопросов в странах Запада", - сказал он.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Многие страны устали от коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Рыженков: многим надоел менторский тон коллективного Запада

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Очень многим странам надоел менторский тон коллективного Запада, все больше и больше стран готовы выстраивать отношения между собой, не видя панацеи для решения своих вопросов в странах Запада, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала "Россия 24".
"На самом деле очень многим странам надоел менторский тон так называемого коллективного Запада по любым вопросам: политическим, экономическим, внешнеполитическим, финансовым и так далее. Все больше и больше стран вынуждены в какой-то степени учитывать возможные последствия, но все больше и больше готовы выстраивать прагматичные отношения между собой, не видя панацеи для решения всех своих вопросов в странах Запада", - сказал он.
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