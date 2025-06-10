Рейтинг@Mail.ru
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:04:00+03:00
2025-06-10T10:04:00+03:00
россия
сергей чемезов
ростех
tesla motors
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
https://ria.ru/20250327/chemezov-2007603169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чемезов, ростех, tesla motors, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Tesla motors, Экономика
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"

Чемезов: после 2022 года доверия западным компаниям больше не будет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
27 марта, 07:08
 
РоссияСергей ЧемезовРостехTesla motorsЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала