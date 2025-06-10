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Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха" - РИА Новости, 10.06.2025
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:04:00+03:00
2025-06-10T10:04:00+03:00
2025-06-10T10:04:00+03:00
россия
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
https://ria.ru/20250327/chemezov-2007603169.html
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россия, сергей чемезов, ростех, tesla motors, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Tesla motors, Экономика
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Чемезов: после 2022 года доверия западным компаниям больше не будет