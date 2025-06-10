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Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога - РИА Новости, 10.06.2025
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19:25 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zakonotvorchestvo-2022112257.html
Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога
Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:25:00+03:00
2025-06-10T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь. В тексте законопроекта сказано, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти. При этом участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами. Кроме того проект предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.
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Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога

Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на психологическую помощь

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь.
В тексте законопроекта сказано, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти.
При этом участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами.
Кроме того проект предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов
20 февраля, 19:24
 
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