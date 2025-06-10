https://ria.ru/20250610/zakonotvorchestvo-2022112257.html

Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога

Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла в I чтении проект о праве заключенных на помощь психолога

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:25:00+03:00

2025-06-10T19:25:00+03:00

2025-06-10T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь. В тексте законопроекта сказано, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти. При этом участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами. Кроме того проект предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.

https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия