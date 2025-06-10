https://ria.ru/20250610/zakonotvorchestvo-2022029533.html
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:18:00+03:00
2025-06-10T15:18:00+03:00
2025-06-10T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и экспериментальных разработок, а также научно-технической продукции за пределы территории РФ. В отношении субъектов научной или научно-технической деятельности и субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается обязанность представлять в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о планируемых работах по направлениям научной или научно-технической деятельности и об экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или иностранных организаций, а также российских организаций, участниками учредителями которых являются иностранные граждане или иностранные организации, участие в которых возможно только по согласованию с ФСБ России. Российские организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством РФ, будут представлять указанные сведения с 1 сентября 2028 года. Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником которых являются иностранные граждане или иностранные организации, возможно только по согласованию с ФСБ России и порядка такого согласования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
https://ria.ru/20250604/gosudarstvo-2020733883.html
https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью
Госдума усилила контроль за передачей результатов научной деятельности за рубеж
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и экспериментальных разработок, а также научно-технической продукции за пределы территории РФ.
В отношении субъектов научной или научно-технической деятельности и субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается обязанность представлять в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о планируемых работах по направлениям научной или научно-технической деятельности и об экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или иностранных организаций, а также российских организаций, участниками учредителями которых являются иностранные граждане или иностранные организации, участие в которых возможно только по согласованию с ФСБ России
.
Российские организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством РФ, будут представлять указанные сведения с 1 сентября 2028 года.
Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником которых являются иностранные граждане или иностранные организации, возможно только по согласованию с ФСБ России и порядка такого согласования.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.