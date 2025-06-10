Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zakonotvorchestvo-2022029533.html
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью - РИА Новости, 10.06.2025
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:18:00+03:00
2025-06-10T15:18:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/21/923072161_0:7:3469:1958_1920x0_80_0_0_35c47b263df127e57ed72ccc7e64e7b7.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и экспериментальных разработок, а также научно-технической продукции за пределы территории РФ. В отношении субъектов научной или научно-технической деятельности и субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается обязанность представлять в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о планируемых работах по направлениям научной или научно-технической деятельности и об экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или иностранных организаций, а также российских организаций, участниками учредителями которых являются иностранные граждане или иностранные организации, участие в которых возможно только по согласованию с ФСБ России. Российские организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством РФ, будут представлять указанные сведения с 1 сентября 2028 года. Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником которых являются иностранные граждане или иностранные организации, возможно только по согласованию с ФСБ России и порядка такого согласования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
https://ria.ru/20250604/gosudarstvo-2020733883.html
https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/21/923072161_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_af6b9ca809ce3d2117249a67b898c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью

Госдума усилила контроль за передачей результатов научной деятельности за рубеж

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и экспериментальных разработок, а также научно-технической продукции за пределы территории РФ.
В отношении субъектов научной или научно-технической деятельности и субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается обязанность представлять в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о планируемых работах по направлениям научной или научно-технической деятельности и об экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или иностранных организаций, а также российских организаций, участниками учредителями которых являются иностранные граждане или иностранные организации, участие в которых возможно только по согласованию с ФСБ России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Задача государства — ликвидация инженерного голода
4 июня, 08:00
Российские организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством РФ, будут представлять указанные сведения с 1 сентября 2028 года.
Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником которых являются иностранные граждане или иностранные организации, возможно только по согласованию с ФСБ России и порядка такого согласования.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Конференция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Проект по поддержке российских ученых и их изобретений запустили в России
25 ноября 2024, 10:00
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала