https://ria.ru/20250610/zakonotvorchestvo-2022029533.html

Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью

Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла закон об усилении контроля за научной деятельностью

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:18:00+03:00

2025-06-10T15:18:00+03:00

2025-06-10T15:18:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении контроля за передачей результатов научной деятельности и экспериментальных разработок, а также научно-технической продукции за пределы территории РФ. В отношении субъектов научной или научно-технической деятельности и субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается обязанность представлять в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о планируемых работах по направлениям научной или научно-технической деятельности и об экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или иностранных организаций, а также российских организаций, участниками учредителями которых являются иностранные граждане или иностранные организации, участие в которых возможно только по согласованию с ФСБ России. Российские организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством РФ, будут представлять указанные сведения с 1 сентября 2028 года. Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником которых являются иностранные граждане или иностранные организации, возможно только по согласованию с ФСБ России и порядка такого согласования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

https://ria.ru/20250604/gosudarstvo-2020733883.html

https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф