https://ria.ru/20250610/zakharova-2022005921.html
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова
Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:04:00+03:00
2025-06-10T14:04:00+03:00
2025-06-10T14:20:00+03:00
украина
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мария захарова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить "не знаем и не видим", - сказала она на полях "Форума будущего 2050".
https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, мария захарова
Украина, В мире, Мария Захарова
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова
Захарова: террористическую сущность Киева сегодня уже невозможно скрыть