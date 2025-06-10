Рейтинг@Mail.ru
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 10.06.2025 (обновлено: 14:20 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zakharova-2022005921.html
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова
Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:04:00+03:00
2025-06-10T14:20:00+03:00
украина
в мире
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить "не знаем и не видим", - сказала она на полях "Форума будущего 2050".
https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, мария захарова
Украина, В мире, Мария Захарова
Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова

Захарова: террористическую сущность Киева сегодня уже невозможно скрыть

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить "не знаем и не видим", - сказала она на полях "Форума будущего 2050".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших
Вчера, 12:36
 
УкраинаВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала