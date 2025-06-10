https://ria.ru/20250610/zakharova-2022005921.html

Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова

Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025

Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, заявила Захарова

Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:04:00+03:00

2025-06-10T14:04:00+03:00

2025-06-10T14:20:00+03:00

украина

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сегодня террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть, можно только притворяться невидящими, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить "не знаем и не видим", - сказала она на полях "Форума будущего 2050".

https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, в мире, мария захарова